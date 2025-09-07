Polki w czołówce ME
Holenderki i Litwini triumfowali w zakończonych w Kopenhadze mistrzostwach Europy w koszykówce 3x3. Polki zostały sklasyfikowane na szóstej pozycji, a Biało-Czerwoni nie wystąpili w tej edycji.
Holenderki, mistrzynie świata i najlepsza drużyna rankingu FIBA, po raz drugi cieszyły się ze złota w ME (wcześniej w 2023). W półfinale rozgromiły Francuzki 21:10, a w finale pokonały Azerki 21:16.
Azerbejdżan wygrał natomiast z Polską w ćwierćfinale 16:13, a w półfinale był lepszy od Hiszpanii 21:17.
Brązowe medale wywalczyły Hiszpanki po zwycięstwie nad Francuzkami 21:15.
Polki zagrały w identycznym składzie jak w czerwcowych MŚ: Aleksandra Zięmborska, Weronika Telenga, Klaudia Gertchen i Anna Pawłowska, gdy zajęły czwarte miejsce w Ułan Bator.
W 2024 roku w Wiedniu Biało-Czerwone zajęły czwarte miejsce w ME, a dwa lata wcześniej w Grazu wywalczyły brązowy medal.
Z kolei Litwini mistrzostwo Starego Kontynentu zdobyli po raz pierwszy, pokonując w finale najlepszych w igrzyskach w Tokio Łotyszy 21:17. Późniejsi wicemistrzowie w ćwierćfinale okazali się lepsi 20:14 od Serbów, pięciokrotnych złotych medalistów ME (2018-23; w 2020 z powodu pandemii imprezę odwołano) i srebrnych z ubiegłego roku.
Na trzecim miejscu uplasowali się Włosi po wygranej z Niemcami 22:15.
Za rok Polska będzie gospodarzem MŚ, które odbędą się w Warszawie, co zapewnia udział w imprezie obydwu reprezentacjom bez kwalifikacji.
Wyniki 10. ME w koszykówce 3x3:
kobiety
ćwierćfinały
Polska - Azerbejdżan 13:16
Holandia - Węgry 21:10
Francja - Niemcy 17:11
Hiszpania - Litwa 20:14
półfinały
Azerbejdżan - Hiszpania 21:17
Holandia - Francja 21:10
o 3. miejsce:
Hiszpania - Francja 21:15
finał:
Holandia - Azerbejdżan 21:16
mężczyźni
ćwierćfinały
Łotwa - Serbia 20:14
Niemcy - Austria 21:13
Litwa - Francja 21:17
Włochy - Holandia 21:18
półfinały
Litwa - Włochy 21:15
Łotwa - Niemcy 21:19
o 3. miejsce:
Włochy - Niemcy 22:15
finał:
Litwa - Łotwa 21:17