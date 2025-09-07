Polki w czołówce ME

Holenderki, mistrzynie świata i najlepsza drużyna rankingu FIBA, po raz drugi cieszyły się ze złota w ME (wcześniej w 2023). W półfinale rozgromiły Francuzki 21:10, a w finale pokonały Azerki 21:16.

Azerbejdżan wygrał natomiast z Polską w ćwierćfinale 16:13, a w półfinale był lepszy od Hiszpanii 21:17.

Brązowe medale wywalczyły Hiszpanki po zwycięstwie nad Francuzkami 21:15.

Polki zagrały w identycznym składzie jak w czerwcowych MŚ: Aleksandra Zięmborska, Weronika Telenga, Klaudia Gertchen i Anna Pawłowska, gdy zajęły czwarte miejsce w Ułan Bator.

W 2024 roku w Wiedniu Biało-Czerwone zajęły czwarte miejsce w ME, a dwa lata wcześniej w Grazu wywalczyły brązowy medal.

Z kolei Litwini mistrzostwo Starego Kontynentu zdobyli po raz pierwszy, pokonując w finale najlepszych w igrzyskach w Tokio Łotyszy 21:17. Późniejsi wicemistrzowie w ćwierćfinale okazali się lepsi 20:14 od Serbów, pięciokrotnych złotych medalistów ME (2018-23; w 2020 z powodu pandemii imprezę odwołano) i srebrnych z ubiegłego roku.

Na trzecim miejscu uplasowali się Włosi po wygranej z Niemcami 22:15.

Za rok Polska będzie gospodarzem MŚ, które odbędą się w Warszawie, co zapewnia udział w imprezie obydwu reprezentacjom bez kwalifikacji.

Wyniki 10. ME w koszykówce 3x3:

kobiety

ćwierćfinały



Polska - Azerbejdżan 13:16

Holandia - Węgry 21:10

Francja - Niemcy 17:11

Hiszpania - Litwa 20:14

półfinały



Azerbejdżan - Hiszpania 21:17

Holandia - Francja 21:10

o 3. miejsce:

Hiszpania - Francja 21:15



finał:

Holandia - Azerbejdżan 21:16

mężczyźni

ćwierćfinały



Łotwa - Serbia 20:14

Niemcy - Austria 21:13

Litwa - Francja 21:17

Włochy - Holandia 21:18

półfinały



Litwa - Włochy 21:15

Łotwa - Niemcy 21:19

o 3. miejsce:

Włochy - Niemcy 22:15



finał:

Litwa - Łotwa 21:17