Holenderki i Litwini triumfowali w zakończonych w Kopenhadze mistrzostwach Europy w koszykówce 3x3. Polki zostały sklasyfikowane na szóstej pozycji, a Biało-Czerwoni nie wystąpili w tej edycji.

Polki w czołówce ME
Holenderki, mistrzynie świata i najlepsza drużyna rankingu FIBA, po raz drugi cieszyły się ze złota w ME (wcześniej w 2023). W półfinale rozgromiły Francuzki 21:10, a w finale pokonały Azerki 21:16.

 

Azerbejdżan wygrał natomiast z Polską w ćwierćfinale 16:13, a w półfinale był lepszy od Hiszpanii 21:17.

 

Brązowe medale wywalczyły Hiszpanki po zwycięstwie nad Francuzkami 21:15.

 

Polki zagrały w identycznym składzie jak w czerwcowych MŚ: Aleksandra Zięmborska, Weronika Telenga, Klaudia Gertchen i Anna Pawłowska, gdy zajęły czwarte miejsce w Ułan Bator.

 

W 2024 roku w Wiedniu Biało-Czerwone zajęły czwarte miejsce w ME, a dwa lata wcześniej w Grazu wywalczyły brązowy medal.

 

Z kolei Litwini mistrzostwo Starego Kontynentu zdobyli po raz pierwszy, pokonując w finale najlepszych w igrzyskach w Tokio Łotyszy 21:17. Późniejsi wicemistrzowie w ćwierćfinale okazali się lepsi 20:14 od Serbów, pięciokrotnych złotych medalistów ME (2018-23; w 2020 z powodu pandemii imprezę odwołano) i srebrnych z ubiegłego roku.

 

Na trzecim miejscu uplasowali się Włosi po wygranej z Niemcami 22:15.

 

Za rok Polska będzie gospodarzem MŚ, które odbędą się w Warszawie, co zapewnia udział w imprezie obydwu reprezentacjom bez kwalifikacji.

 

Wyniki 10. ME w koszykówce 3x3:

 

kobiety

 

ćwierćfinały


Polska - Azerbejdżan 13:16
Holandia - Węgry 21:10
Francja - Niemcy 17:11
Hiszpania - Litwa 20:14

 

półfinały


Azerbejdżan - Hiszpania 21:17
Holandia - Francja 21:10

 

o 3. miejsce:

Hiszpania - Francja 21:15


finał:

Holandia - Azerbejdżan 21:16

 

mężczyźni

 

ćwierćfinały


Łotwa - Serbia 20:14
Niemcy - Austria 21:13
Litwa - Francja 21:17
Włochy - Holandia 21:18

 

półfinały


Litwa - Włochy 21:15
Łotwa - Niemcy 21:19

 

o 3. miejsce:

 

Włochy - Niemcy 22:15


finał:

 

Litwa - Łotwa 21:17

