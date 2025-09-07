Polska - Finlandia na żywo. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Polska - Finlandia to kolejne spotkanie polskich piłkarzy w eliminacjach MŚ 2026. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Czerwcowe spotkanie w Helsinkach gospodarze wygrali 2:1. Polaków poprowadził po raz ostatni w roli selekcjonera Michał Probierz. Zastąpił go Jan Urban, który zadebiutował czwartkowym wyjazdowym spotkaniem kwalifikacyjnym z Holandią, zremisowanym 1:1. Finowie tego dnia towarzysko przegrali w Oslo z Norwegami 0:1.

 

- Jesteśmy bardzo podekscytowani. Przyjechaliśmy do Chorzowa z Norwegii, po towarzyskim meczu. Możliwość gry miało tam kilku mniej doświadczonych zawodników. Wdrożyliśmy kilka zmian w naszej grze przed niedzielną, kluczową rozgrywką – dodał Duńczyk Jacob Friis, prowadzący kadrę od stycznia 2025.

 

ZOBACZ TAKŻE: Transfer reprezentanta Polski. Podpisał czteroletni kontrakt

 

Napastnik gości Joel Pohjanpalo, który zdobył gola w czerwcowym meczu w Helsinkach przyznał, że polski zespół latem się zmienił.

 

- Zdajemy sobie sprawę z jego wysokiej jakości i tego, że w niedzielę czeka nas zupełnie inna rozgrywka – podsumował.

 

22 zwycięstwa, 8 remisów i 4 porażki to bilans dotychczasowych 34 spotkań piłkarskiej reprezentacji Polski z Finlandią, która w niedzielę w Chorzowie będzie jej rywalem w meczu eliminacji mistrzostw świata. Bramki: 83-31 na korzyść biało-czerwonych..

 

Jaki wynik padnie tym razem?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Finlandia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20.45.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl

Eliminacje MŚ 2026 - jaki wynik?

MŚ 2026PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 