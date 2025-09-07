Polska - Finlandia na żywo. Relacja live i wynik na żywo

Czerwcowe spotkanie w Helsinkach gospodarze wygrali 2:1. Polaków poprowadził po raz ostatni w roli selekcjonera Michał Probierz. Zastąpił go Jan Urban, który zadebiutował czwartkowym wyjazdowym spotkaniem kwalifikacyjnym z Holandią, zremisowanym 1:1. Finowie tego dnia towarzysko przegrali w Oslo z Norwegami 0:1.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani. Przyjechaliśmy do Chorzowa z Norwegii, po towarzyskim meczu. Możliwość gry miało tam kilku mniej doświadczonych zawodników. Wdrożyliśmy kilka zmian w naszej grze przed niedzielną, kluczową rozgrywką – dodał Duńczyk Jacob Friis, prowadzący kadrę od stycznia 2025.

Napastnik gości Joel Pohjanpalo, który zdobył gola w czerwcowym meczu w Helsinkach przyznał, że polski zespół latem się zmienił.

- Zdajemy sobie sprawę z jego wysokiej jakości i tego, że w niedzielę czeka nas zupełnie inna rozgrywka – podsumował.

22 zwycięstwa, 8 remisów i 4 porażki to bilans dotychczasowych 34 spotkań piłkarskiej reprezentacji Polski z Finlandią, która w niedzielę w Chorzowie będzie jej rywalem w meczu eliminacji mistrzostw świata. Bramki: 83-31 na korzyść biało-czerwonych..

Jaki wynik padnie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Finlandia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20.45.

BS, PAP