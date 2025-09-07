Sensacyjne wieści! Puchacz wraca do Ekstraklasy. Ale nie do Lecha
Tymoteusz Puchacz wraca do Ekstraklasy. Jak donoszą media, reprezentant Polski nie trafi jednak do Lecha Poznań, a do innej drużyny.
Latem 2021 roku Puchacz opuścił Lecha. Odchodził wówczas jako utalentowany, obiecujący zawodnik do Unionu Berlin. Niemcy zapłacili za niego ponad trzy miliony euro.
W klubie ze stolicy nigdy się jednak nie przebił. Trafiał na różne wypożyczenia. W końcu odszedł z Unionu i związał się z Holstein Kiel.
Dla 26-latka zabrakło jednak miejsca w planach drużyny na nowy sezon. Puchacz trenował indywidualnie i jednocześnie szukał sobie nowego klubu. Jak donosi redaktor Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl" - ostatecznie znalazł.
Lewy obrońca wróci do Ekstraklasy, ale wcale nie do Lecha. Jego nowym zespołem ma być GKS Katowice. Co ciekawe, Puchacz grał już na Górnym Śląsku. W sezonie 2018/2019 był wypożyczony do tego klubu z "Kolejorza".
Zawodnik ma być wypożyczony do Katowic na cały sezon. W umowie, jak informuje Włodarczyk, będzie zawarta klauzula wykupu.