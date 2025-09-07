Sensacyjne wieści! Puchacz wraca do Ekstraklasy. Ale nie do Lecha

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Tymoteusz Puchacz wraca do Ekstraklasy. Jak donoszą media, reprezentant Polski nie trafi jednak do Lecha Poznań, a do innej drużyny.

Sensacyjne wieści! Puchacz wraca do Ekstraklasy. Ale nie do Lecha
fot. PAP/PA
Tymoteusz Puchacz wraca do Ekstraklasy. Ale nie do Lecha

Latem 2021 roku Puchacz opuścił Lecha. Odchodził wówczas jako utalentowany, obiecujący zawodnik do Unionu Berlin. Niemcy zapłacili za niego ponad trzy miliony euro.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ta statystyka o Finach zadziwia. Złapiesz się za głowę!


W klubie ze stolicy nigdy się jednak nie przebił. Trafiał na różne wypożyczenia. W końcu odszedł z Unionu i związał się z Holstein Kiel.


Dla 26-latka zabrakło jednak miejsca w planach drużyny na nowy sezon. Puchacz trenował indywidualnie i jednocześnie szukał sobie nowego klubu. Jak donosi redaktor Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl" - ostatecznie znalazł.


Lewy obrońca wróci do Ekstraklasy, ale wcale nie do Lecha. Jego nowym zespołem ma być GKS Katowice. Co ciekawe, Puchacz grał już na Górnym Śląsku. W sezonie 2018/2019 był wypożyczony do tego klubu z "Kolejorza".


Zawodnik ma być wypożyczony do Katowic na cały sezon. W umowie, jak informuje Włodarczyk, będzie zawarta klauzula wykupu.

Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAGKS KATOWICELECH POZNAŃPIŁKA NOŻNAREPREZENTACJATRANSFERYTYMOTEUSZ PUCHACZ
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Łotwa - Serbia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 