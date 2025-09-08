El. MŚ: Izrael - Włochy. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Izrael - Włochy to spotkanie eliminacji mistrzostw świata. Relacja live i wynik na żywo meczu Izrael - Włochy na Polsatsport.pl

Mundial w 2026 roku będzie pierwszym, w którym udział weźmie aż 48 reprezentacji narodowych. Z Europy awans wywalczy 16 drużyn.

 

ZOBACZ TAKŻE: Postraszyli faworytów! Pięć goli w meczu "polskiej" grupy

 

W kwalifikacjach na Starym Kontynencie o przepustki walczą 54 kadry podzielone na 12 grup po cztery lub pięć zespołów. Na mistrzostwa awansują zwycięzcy, natomiast ekipy z drugich miejsc i czterech najlepszych niezakwalifikowanych zwycięzców grup Ligi Narodów zagrają w barażach.

 

Turniej finałowy odbędzie się w dniach 11.06-19.07.2026. Gospodarzami będą Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Izrael - Włochy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

MR, Polsat Sport
ELIMINACJE MŚ 2026IZRAELMŚ 2026PIŁKA NOŻNAWŁOCHY

