WTA Guadalajara: Magda Linette - Emiliana Arango. Relacja live i wynik na żywo

Magda Linette wraca do gry po nieudanym występie w US Open, gdzie odpadła już w pierwszej rundzie. Polka rywalizuje obecnie w zmaganiach rangi WTA 500 w Guadalajarze, gdzie została rozstawiona z numerem 5.

W pierwszej fazie zmagań przeciwniczką 37. rakiety świata jest 86. na liście Emiliana Arango. Kolumbijka, która podczas US Open odpadła z Igą Świątek, zdążyła zaaklimatyzować się już w Guadalajarze. W zeszłym tygodniu wystąpiła bowiem tutaj w zawodach rangi WTA 125, docierając do ćwierćfinału.

To pierwsza bezpośrednia potyczka między Linette a Arango.

Przed rokiem w turnieju WTA 500 w Guadalajarze najlepsza okazała się natomiast inna Polka - Magdalena Fręch. Do tej pory to najcenniejszy skalp w karierze łodzianki.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Emiliana Arango na Polsatsport.pl.