Armenia - Polska. Relacja live i wynik na żywo

Reprezentacja Polski znakomicie rozpoczęła walkę o mistrzostwa Europy do lat 21. Był to udany debiut selekcjonera - Jerzego Brzęczka, w młodzieżowej drużynie narodowej, który na ławce trenerskiej zastąpił Adama Majewskiego. Polscy piłkarze pokonali na stadionie w Krakowie zespół Macedonii Północnej aż 3:0. Pierwsza bramka była trafieniem samobójczym Aleksandra Zendelovskiego, a później bramkarza gości pokonali (obaj po pięknych golach) Marcel Reguła i Oskar Pietuszewski.

Armenia natomiast gorzej zainaugurowała kwalifikacje do Euro. Piłkarze tego państwa nie zdobyli w pierwszym meczu żadnego punktu, gdyż ulegli reprezentacji Szwecji 0:3, trzy "oczka" ekipie ze Skandynawii zapewnili: Jonah Kusi Asare, Jeremy Agbonifo oraz Roony Bardghji.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Armenia na Polsatsport.pl. Początek we wtorek o 15:00.

MR, Polsat Sport