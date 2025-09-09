Armenia - Polska. Relacja live i wynik na żywo

Armenia - Polska to spotkanie w ramach eliminacji mistrzostw Europy do lat 21. Relacja live i wynik na żywo meczu Armenia - Polska na Polsatsport.pl

Reprezentacja Polski znakomicie rozpoczęła walkę o mistrzostwa Europy do lat 21. Był to udany debiut selekcjonera - Jerzego Brzęczka, w młodzieżowej drużynie narodowej, który na ławce trenerskiej zastąpił Adama Majewskiego. Polscy piłkarze pokonali na stadionie w Krakowie zespół Macedonii Północnej aż 3:0. Pierwsza bramka była trafieniem samobójczym Aleksandra Zendelovskiego, a później bramkarza gości pokonali (obaj po pięknych golach) Marcel Reguła i Oskar Pietuszewski.

 

Armenia natomiast gorzej zainaugurowała kwalifikacje do Euro. Piłkarze tego państwa nie zdobyli w pierwszym meczu żadnego punktu, gdyż ulegli reprezentacji Szwecji 0:3, trzy "oczka" ekipie ze Skandynawii zapewnili: Jonah Kusi Asare, Jeremy Agbonifo oraz Roony Bardghji.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Armenia na Polsatsport.pl. Początek we wtorek o 15:00.

MR, Polsat Sport
