Polska - Rumunia. Kiedy mecz siatkarzy? O której godzinie MŚ w siatkówkę 2025?

Czas na mistrzostwa świata siatkarzy 2025. W tym roku turniej odbędzie się na Filipinach. w dniach 12–28 września na Filipinach. O tytuł najlepszej drużyny globu powalczą 32 reprezentacje, wśród nich Polska.

MŚ siatkarzy 2025. Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?

Reprezentacja Polski trafiła do grupy B. W meczach pierwszej części turnieju podopieczni Nikoli Grbicia zagrają z Rumunią (13 września), Katarem (15 września) oraz Holandią (17 września).

Zmagania rozpoczną się od fazy grupowej, w której drużyny zostały podzielone na osiem grup, po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze ekipy w tabeli każdej grupy uzyskają awans do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Polska - Rumunia. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz siatkarzy Polska - Rumunia? To pytanie z pewnością zadają sobie fani polskiego sportu. Mecz Polska - Rumunia w MŚ siatkarzy zostanie rozegrany w sobotę 13 września. Godzina meczu Polska - Rumunia w siatkówkę to 15.30 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport