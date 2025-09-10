Dziennikarze Polsatu Sport nominowani do Telekamery!

Siatkówka

Wielki wyróżnienie spotkało redakcję Polsatu Sport, a konkretnie Marka Magierę i Bożydara Iwanowa. Obaj zostali bowiem nominowani do "Telekamery" w plebiscycie "Tele Tygodnia" w kategorii dziennikarz/komentator sportowy!

fot. Polsat Sport
Marek Magiera i Bożydar Iwanow zostali nominowani do "Telekamery" Tele Tygodnia

Magiera i Iwanow to znani, lubiani i cenieni dziennikarze oraz komentatorzy sportowi w naszym kraju. Ten pierwszy specjalizuje się w siatkówce, będąc blisko żeńskiej kadry reprezentacji Polski. Wspólnie z Jakubem Bednarukiem jest współprowadzącym magazyn #7Strefa oraz program "Polsat Siatcast". Komentuje również zmagania w PlusLidze, Tauron Lidze oraz wiele innych.

 

Z kolei specjalnością Iwanowa jest piłka nożna. Od wielu lat jest jednym z prowadzących "Cafe Futbol", czyli jednego z najpopularniejszych i najstarszych programów o tematyce piłkarskiej w naszym kraju. Można zobaczyć go również w "Polsat Futbol Cast". Do tego jest uznanym komentatorem rozgrywek krajowych i międzynarodowych.

 

Obaj nie tylko występują na szklanym ekranie. Ich publikacje tekstowe można śledzić na portalu Polsatsport.pl.

 

Doświadczeni dziennikarze zostali wyróżnieni poprzez nominację do "Telekamer" Tele Tygodnia w kategorii dziennikarz/komentator sportowy. W przeszłości po tę statuetkę w kategorii "osobowość sport" aż trzykrotnie i w konsekwencji po "Złotą Telekamerę" sięgnął inny dziennikarz Polsatu Sport - Jerzy Mielewski. Trzymamy kciuki, aby to grono powiększyło się już niebawem.

 

Warto podkreślić, że widzowie i czytelnicy mogą wybrać najlepszego aktora, aktorkę oraz serial. W pozostałych kategoriach o zwycięzcy zadecyduje jury oraz redakcja "Tele Tygodnia". Wyniki plebiscytu poznamy podczas uroczystej gali 20 października.

Redakcja, Polsat Sport
