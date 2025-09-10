Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 zostaną rozegrane w dniach 12–28 września na Filipinach. W turnieju wystartują 32 reprezentacje podzielone na osiem grup po cztery drużyny w każdej. Dwie najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup wywalczą awans do fazy play-off, która rozpocznie się od 1/8 finału.

W grupie A rywalizują Filipiny, Iran, Tunezja oraz Egipt, a spotkania będą rozgrywane w Pasay, gdzie już wcześniej odbywały się mecze Ligi Narodów. Konfrontacja Filipiny – Tunezja to pierwszy mecz MŚ siatkarzy.

Gospodarze turnieju zadebiutują w finałach mistrzostw świata. To pierwsza światowa impreza, w której wezmą udział; do tej pory zaliczyli sześć występów w mistrzostwach Azji - ostatni w 2009 roku. Tunezja jest drużyną zdecydowanie bardziej ograną w międzynarodowej rywalizacji. Już po raz dwunasty wystąpi w czempionacie globu. Kto wygra na inaugurację siatkarskich MŚ 2025?

Kiedy mecz otwarcia MŚ siatkarzy 2025?

Transmisja pierwszego meczu MŚ 2025 Filipiny – Tunezja w piątek 12 września o godzinie 12.50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 1 i na Polsat Box Go.