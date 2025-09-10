Maja Chwalińska - Dalila Jakupović. Relacja live i wynik na żywo
Maja Chwalińska - Dalila Jakupović to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Lublanie. Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska - Dalila Jakupović na Polsatsport.pl.
Maja Chwalińska znajduje się obecnie w znakomitej dyspozycji. W zeszłym tygodniu Polka sięgnęła po swój drugi w karierze tytuł rangi WTA 125, triumfując w Montreux.
ZOBACZ TAKŻE: Legendarny tenisista zawieszony! Jego zachowanie szokuje
Teraz Chwalińska przeniosła się ze Szwajcarii do Słowenii, gdzie w Lublanie ponownie startuje w imprezie WTA 125. Została rozstawiona z numerem 8.
Polka zdążyła rozegrać już jedno spotkanie. W pierwszej rundzie - wynikiem 7:5, 6:4 - odprawiła Szwajcarkę Leonie Kueng, finalistkę juniorskiego Wimbledonu 2018, gdy cały turniej zwyciężała Iga Świątek.
W drugiej fazie w Lublanie przeciwniczką Chwalińskiej jest reprezentantka gospodarzy Dalila Jakupović. Słowenka w swoim pierwszym pojedynku wyeliminowała po wyrównanym boju Włoszkę Aurorę Zantedeschi (2:6, 7:6(5), 6:4).
Dla Chwalińskiej i Jakupović to premierowa bezpośrednia potyczka.
Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska - Dalila Jakupović na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl