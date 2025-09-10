Maja Chwalińska - Dalila Jakupović. Relacja live i wynik na żywo

Julian CieślakTenis

Maja Chwalińska - Dalila Jakupović to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Lublanie. Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska - Dalila Jakupović na Polsatsport.pl.

Maja Chwalińska znajduje się obecnie w znakomitej dyspozycji. W zeszłym tygodniu Polka sięgnęła po swój drugi w karierze tytuł rangi WTA 125, triumfując w Montreux.

 

Teraz Chwalińska przeniosła się ze Szwajcarii do Słowenii, gdzie w Lublanie ponownie startuje w imprezie WTA 125. Została rozstawiona z numerem 8.

 

Polka zdążyła rozegrać już jedno spotkanie. W pierwszej rundzie - wynikiem 7:5, 6:4 - odprawiła Szwajcarkę Leonie Kueng, finalistkę juniorskiego Wimbledonu 2018, gdy cały turniej zwyciężała Iga Świątek.

 

W drugiej fazie w Lublanie przeciwniczką Chwalińskiej jest reprezentantka gospodarzy Dalila Jakupović. Słowenka w swoim pierwszym pojedynku wyeliminowała po wyrównanym boju Włoszkę Aurorę Zantedeschi (2:6, 7:6(5), 6:4).

 

Dla Chwalińskiej i Jakupović to premierowa bezpośrednia potyczka.

 

