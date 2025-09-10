We Francji ruszają ME w kajak polo. "Tutaj nie będzie słabych drużyn"

Po dwóch latach znów będziemy świadkami walki o medale ME. W 2023 roku w Brandenburgii startowały trzy nasze ekipy, które poradziły sobie ze zmiennym szczęściem. Na najwyższym, siódmym miejscu uplasowała się męska kadra U-21, a na fazie grupowej swój udział w turnieju zakończyły seniorska reprezentacja mężczyzn oraz młodzieżówka kobiet. Seniorzy walczyli jak równy z równym z wieloma renomowanymi zespołami, a w swoim ostatnim spotkaniu pokonali 3:2 Duńczyków, późniejszych mistrzów Europy. Z kolei rok temu podopieczni trenera Pawła Telemana znakomicie, bo od sześciu z rzędu wygranych, rozpoczęli MŚ w Chinach Późniejsze porażki z Danią i Niemcami uniemożliwiły jednak walkę o medale i biało-czerwoni ostatecznie zajęli siódme miejsce. W sierpniu znów startowali w Chinach w ramach World Games, gdzie ponownie byli siódmi. Teraz na ME nasi reprezentanci zostali przydzieleni do grupy B z Niemcami, Hiszpanią i Portugalią, która będzie ich pierwszym przeciwnikiem w turnieju. Sponsorem głównym Polskiego Związku Kajakowego jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

– To będzie nasz pierwszy turniej po World Games. W ostatnich dniach staramy się nadrobić czas, jesteśmy po pierwszych odprawach głównie taktycznych. ME są trudniejsze niż MŚ, co widać choćby po tym, kto zakwalifikował się na World Games, gdzie jedyną drużyną spoza Europy byli gospodarze. We Francji spotka się prawdziwa „topka”, wśród której nie ma słabych zespołów. Ciężko cokolwiek wyrokować przy tak wyrównanym poziomie. Tak naprawdę w każdej grupie są minimum dwa albo trzy bardzo mocne zespoły – wskazuje Paweł Teleman, trener pierwszej reprezentacji mężczyzn. Nadchodzące ME we Francji będą dla wielu zawodników oknem wystawowym, a co za tym idzie – szansą na rozwój w klubowym wydaniu i transfer do mocniejszej ligi. – Z tego, co widzimy, to kluby biorące do siebie zawodników skupiają się na tym, jak dany gracz radzi sobie zespołowo i co wnosi do drużyny. Granie na siebie w żaden sposób nie promuje zawodnika. Liczy się zespołowość, a nie próba bycia gwiazdą.

Pierwszych spotkań nie mogą się doczekać także pozostałe nasze drużyny. Męska młodzieżówka trafiła do grupy A z Włochami, Brytyjczykami, Holendrami i Austriakami. Na wstępie zmierzą się z rywalami z Wysp. Emocji nie zabraknie też w grupowych zmaganiach Polek. Seniorki na wstępie ME zmierzą się z Szwajcarkami, a w kolejnych spotkaniach grupy B ich rywalkami będą Włoszki, Francuzki i Hiszpanki. Do grupy B trafiła również młodzieżowa reprezentacja Polski kobiet, która na inaugurację turnieju w Normandii zagra z Włochami, a następnie z Hiszpanią i Niemcami.

– Reprezentacja kobiet będzie przede wszystkim walczyć o kwalifikację na przyszłoroczne MŚ, które odbędą się w Duisburgu. Od dłuższego czasu nie było u nas kadry seniorek, mamy cztery dziewczyny, które mogłyby jeszcze grać w młodzieżówce, ale i są takie, które pamiętają występy na World Games w 2017 roku we Wrocławiu. Nie brakuje u nas natomiast determinacji i wiary, także jestem dobrej myśli – mówi Paweł Kalinowski, trener seniorskiej reprezentacji Polski kobiet oraz młodzieżowej kadry mężczyzn. – Z kolei grupa mężczyzn U-21 nie ma za sobą turniejów w tym roku, ale patrząc na występy poszczególnych zawodników czy grę innych reprezentacji, to pierwsza szóstka, z naciskiem na czwórkę gwarantującą grę w półfinale, może być w naszym zasięgu. Więcej będziemy wiedzieć po pierwszym meczu – dodaje.

Początek ME w kajak polo we francuskim Avranches w czwartek, 11 września. Turniej zakończy się w niedzielę, 14 września.

