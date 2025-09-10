To może być sensacyjny uczestnik mundialu. Prowadzi w grupie, zostały dwa mecze

Piłkarze z Republiki Zielonego Przylądka - niewielkiego państwa znajdującego się na Oceanie Atlantyckim (ponad 450 km na zachód od wybrzeży Afryki) - stoją przed ogromną szansą awansu na mistrzostwa świata, które w przyszłym roku odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku.

Ostatnie zwycięstwo z Kamerunem mocno przybliżyło ich do tego celu. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył Dailon Rocha Livramento. Był to udany rewanż za porażkę w pierwszym meczu, który miał miejsce w zeszłym roku i zakończył się zdecydowanym zwycięstwem ekipy Marca Brysa 4:1.

ZOBACZ TAKŻE: Zwolnili Santosa, a nagle stało się to. Duże zaskoczenie

Warto dodać, że zawodnicy z tego wyspiarskiego państwa jeszcze nigdy nie zakwalifikowali się na mundial. Obecnie znajdują się na pierwszym miejscu w grupie D, mając cztery punkty przewagi nad zdecydowanym faworytem - Kamerunem.

Republice Zielonego Przylądka do rozegrania zostały dwa spotkania - z Libią i Eswatini. Ten drugi rywal zdobył w ośmiu grach zaledwie dwa punkty, co daje podopiecznym Pedro Leitão Brito nadzieję na sięgnięcie po komplet punktów w tym starciu. A to z kolei oznaczałoby bezpośredni awans na najważniejszą piłkarską imprezę.

Państwo, którego liczba ludności jest mniejsza od liczby mieszkańców Łodzi, nie ma wielu gwiazd w swojej kadrze, za to posiada zgrany zespół, który stracił podczas tych eliminacji tylko pięć bramek. Kilku zawodników gra w portugalskich zespołach. Najlepszy strzelec drużyny - wspomniany już Livramento - to napastnik klubu grającego w portugalskiej ekstraklasie Casa Pia AC, do którego został wypożyczony z Hellasu Werona.

Czy Livramento i spółka awansują na mundial? Wszystko stanie się jasne podczas najbliższej przerwy reprezentacyjnej, która zaplanowana jest na pierwszą połowę października. Z Libią Republika Zielonego Przylądka zmierzy się 8 października, a z Eswatini trzy dni później.

MR, Polsat Sport