Reprezentacja Polski na MŚ siatkarzy 2025. Wyniki meczów

Czas na mistrzostwa świata siatkarzy 2025. Wśród faworytów do końcowego triumfu wymieniana jest reprezentacja Polski. Jak wyglądają wyniki meczów polskich siatkarzy w MŚ 2025?

fot. Cyfrasport
Mistrzostwa świata siatkarzy zostaną rozegrane w dniach 12–28 września na Filipinach. O tytuł najlepszej drużyny globu powalczą 32 reprezentacje, wśród nich Polska.

 

Zmagania rozpoczną się od fazy grupowej, w której drużyny zostały podzielone na osiem grup, po cztery zespoły w każdej.

 

Po dwie najlepsze ekipy w tabeli każdej grupy uzyskają awans do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

 

Reprezentacja Polski zagra w grupie B. W meczach pierwszej części turnieju podopieczni Nikoli Grbicia zagrają kolejno z Rumunią (13 września), Katarem (15 września) oraz Holandią (17 września).

Wyniki meczów polskich siatkarzy w MŚ 2025:

2025‑09‑13: Polska – Rumunia (sobota, godzina 15.30)

BS, Polsat Sport
