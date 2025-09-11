Rosjanin grał z Rybusem, teraz grozi mu więzienie. Wszystko się nagrało

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Fiodor Smołow był swego czasu jednym z najlepszych rosyjskich piłkarzy. W Lokomotiwie Moskwa dzielił szatnię między innymi z Maciejem Rybusem i Grzegorzem Krychowiakiem. Obecnie 35-latek gra już amatorsko. Jak się okazuje - wpakował się w poważne kłopoty. Grozi mu nawet do trzech lat więzienia.

Rosjanin grał z Rybusem, teraz grozi mu więzienie. Wszystko się nagrało
fot. AFP/PAP
Rosjanin grał z Rybusem, teraz grozi mu więzienie. Wszystko się nagrało

Smołow miał bogatą karierę klubową. Występował w czołowych klubach rosyjskich, a także w dwóch solidnych europejskich. Był zawodnikiem Feyenoordu oraz Celty Vigo.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zakończył karierę! Piłkarski mistrz świata właśnie to ogłosił


W barwach Lokomotiwu Smołow wraz z kolegami awansował do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Ze stołecznym klubem pożegnał się w 2022 roku, aby zasilić lokalnego konkurenta - Dynamo. Później grał jeszcze w FK Krasnodar, a obecnie występuje w amatorskim Broke Boys Moscow.


Napastnik wpadł w poważne problemy osobiste. W maju tego roku wdał się w awanturę w jednej z moskiewskich kawiarni. Sytuacja eskalowała, a piłkarz pobił dwóch mężczyzn. Wszystko się nagrało, a wideo trafiło do sieci.

 


Smołow twierdzi, że działał w obronie własnej po tym, jak mężczyźni szantażowali go. Według jego relacji oczekiwali od niego miliona rubli - w przeciwnym razie mieli upublicznić kompromitujące sportowca sceny.


Sprawa trafiła teraz do sądu. Smołowowi grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Jak donoszą rosyjskie media, piłkarz odrzucił ofertę ugody. 

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bośnia i Hercegowina - Austria. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 