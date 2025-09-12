Skrzyszowska gotowa na MŚ w Tokio. "Chcę pobiec swój najlepszy bieg w sezonie"

Pia od kilku sezonów konsekwentnie buduje swoją pozycję na bieżni. Jej rekordy życiowe na dystansach sprinterskich stawiają ją w gronie najlepszych zawodniczek w Europie. W ostatnich startach notowała wyniki, które zwróciły uwagę ekspertów i dają nadzieję na bardzo udany występ w Japonii.



Na bieżni w Tokio staną największe gwiazdy sprintu, takie jak Masai Russel, Grace Stark czy Tobi Amusan. To rywalki, które od lat dominują światowe tory, ale dla Pii start z tak mocną obsadą to nie tylko wyzwanie, lecz także ogromna szansa na pokazanie swojego potencjału.



- Jestem świetnie przygotowana – fizycznie i psychicznie. W Tokio chcę pobiec swój najlepszy bieg w tym sezonie i walczyć o jak najwyższą pozycję - powiedziała.



Zmagania sportowców z całego świata będziemy obserwować od najbliższej soboty 13-tego do 21 wrześcia na Stadionie Olimpijskim w Tokio, na którym rozegrane zostaną konkurencje lekkoatletyczne, to arena pełna symboliki i historii. To tam w najbliższych dniach sprinterzy i sprinterki z całego świata będą walczyć o medale i niezapomniane momenty.

