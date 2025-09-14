Koniec marzeń o finale! Nieudany występ Swobody w Tokio

Po starcie powiedziała, że przez odniesioną w sierpniu kontuzję nie była odpowiednio przygotowana do zawodów w Japonii.

ZOBACZ TAKŻE: Polka z awansem do półfinału MŚ!

Najszybsza w półfinale była Amerykanka Melissa Jefferson-Wooden - 10,73. Osiem zawodniczek (po dwie najszybsze z biegów półfinałowych i dwie pozostałe z najlepszymi czasami) wystąpi w finale zaplanowanym na godzinę 15.13.

PAP