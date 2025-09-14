Koniec marzeń o finale! Nieudany występ Swobody w Tokio

Ewa Swoboda odpadła w półfinale biegu na 100 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Polska sprinterka czasem 11,36 zajęła ósme miejsce w drugiej serii.

Fot. PAP
Ewa Swoboda nie zakwalifikowała się do finału biegu na 100 metrów.

Po starcie powiedziała, że przez odniesioną w sierpniu kontuzję nie była odpowiednio przygotowana do zawodów w Japonii.

 

Najszybsza w półfinale była Amerykanka Melissa Jefferson-Wooden - 10,73. Osiem zawodniczek (po dwie najszybsze z biegów półfinałowych i dwie pozostałe z najlepszymi czasami) wystąpi w finale zaplanowanym na godzinę 15.13.

