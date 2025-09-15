Raków przerwę reprezentacyjną spędził w strefie spadkowej, mając na koncie sześć zdobytych punktów w pięciu rozegranych meczach. Choć zespół pewnie awansował do Ligi Konferencji, to w ostatnich czterech spotkaniach Ekstraklasy "Medaliki" trzykrotnie musiały uznać wyższość rywali. W poprzedniej kolejce częstochowianie przegrali z Pogonią Szczecin 0:2.

Górnik w siedmiu starciach w tym sezonie zgromadził 12 punktów, zaliczając cztery zwycięstwa i trzy porażki. Dzięki temu zabrzanie plasują się w górnej części tabeli. Ostatnio piłkarze Michala Gasparika, grając na własnym stadionie, ponieśli porażkę 0:1 z Motorem Lublin.

W poprzednim sezonie drużyny mierzyły się dwukrotnie. W pierwszym meczu padł bezbramkowy remis, a w drugim Raków zwyciężył 1:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Raków Częstochowa - Górnik Zabrze na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

MR, Polsat Sport