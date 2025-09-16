Finały Billie Jean King Cup 2025: Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Tenis

Trwa turniej finałowy Billie Jean King Cup. Do chińskiego Shenzhen zawitało osiem reprezentacji. Która z nich okaże się najlepsza? Wyniki i skróty meczów Billie Jean King Cup 2025 na Polsatsport.pl.

Fot. PAP
Billie Jean King Cup

Włochy, Chiny, Hiszpania, Ukraina, Kazachstan, Stany Zjednoczone, Japonia i Wielka Brytania -  te drużyny wywalczyły sobie prawo startu w turnieju. Przypomnijmy, że w ubiegłorocznej edycji najlepsze okazały się Włoszki, które w finale pokonały 2:0 Słowaczki. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Świątek musi uzbroić się w cierpliwość. Nie pozna jeszcze rywalki

 

Billie Jean King Cup jest turniejem tenisowym, w którym uczestniczą krajowe reprezentacje pań. Najwięcej tytułów w historii zdobyły Amerykanki. Tenisistki z USA wygrywały turniej łącznie 18 razy. W ubiegłorocznej edycji najlepsze okazały się Włoszki, które w swoim dorobku mają pięć triumfów. 

 

Tegoroczna edycja zostanie rozegrana w dniach 16-21 września. 

Ćwierćfinały: 

 

16 września:

 

Włochy - Chiny 2:0

 

Elisabetta Cocciaretto - Yuan Yue 2:1 (4:6, 7:5, 7:5)

Jasmine Paolini - Wang Xinyu 2:1 (4:6, 7:6 (7-4), 6:4)

 

17 września:

 

Hiszpania - Ukraina

 

Jessica Bouzas Maneiro - Marta Kostjuk

Paula Badosa - Elina Switolina

Aliona Bolsova/Cristina Bucsa - Ludmiła Kiczenok/Nadia Kiczenok

 

18 września:

 

Kazachstan - USA

Julia Putincewa - Emma Navarro

Jelena Rybakina - Pegula

Anna Danilina/Zhibek Kulambayeva - McCartney Kessler/Taylor Townsend

 

Japonia - Wielka Brytania

Ena Shibahara - Francesca Jones

Moyuka Uchijima - Katie Boulter

Shuko Aoyama/Eri Hozumi - Jodie Burrage/Sonay Kartal 

 

Półfinały: 

 

19 września:

 

Włochy - Hiszpania/Ukraina

 

20 września: 

 

Kazachstan/USA - Japonia/Wielka Brytania

 

Finał: 

 

21 września: 

 

Włochy/Hiszpania/Ukraina - Kazachstan/USA/Japonia/Wielka Brytania

