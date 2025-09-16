Włochy, Chiny, Hiszpania, Ukraina, Kazachstan, Stany Zjednoczone, Japonia i Wielka Brytania - te drużyny wywalczyły sobie prawo startu w turnieju. Przypomnijmy, że w ubiegłorocznej edycji najlepsze okazały się Włoszki, które w finale pokonały 2:0 Słowaczki.

Billie Jean King Cup jest turniejem tenisowym, w którym uczestniczą krajowe reprezentacje pań. Najwięcej tytułów w historii zdobyły Amerykanki. Tenisistki z USA wygrywały turniej łącznie 18 razy. W ubiegłorocznej edycji najlepsze okazały się Włoszki, które w swoim dorobku mają pięć triumfów.

Tegoroczna edycja zostanie rozegrana w dniach 16-21 września.

Finały Billie Jean King Cup 2025: Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Ćwierćfinały:

16 września:

Włochy - Chiny 2:0

Elisabetta Cocciaretto - Yuan Yue 2:1 (4:6, 7:5, 7:5)

Jasmine Paolini - Wang Xinyu 2:1 (4:6, 7:6 (7-4), 6:4)

17 września:

Hiszpania - Ukraina

Jessica Bouzas Maneiro - Marta Kostjuk

Paula Badosa - Elina Switolina

Aliona Bolsova/Cristina Bucsa - Ludmiła Kiczenok/Nadia Kiczenok

18 września:

Kazachstan - USA

Julia Putincewa - Emma Navarro

Jelena Rybakina - Pegula

Anna Danilina/Zhibek Kulambayeva - McCartney Kessler/Taylor Townsend

Japonia - Wielka Brytania

Ena Shibahara - Francesca Jones

Moyuka Uchijima - Katie Boulter

Shuko Aoyama/Eri Hozumi - Jodie Burrage/Sonay Kartal

Półfinały:

19 września:

Włochy - Hiszpania/Ukraina

20 września:

Kazachstan/USA - Japonia/Wielka Brytania

Finał:

21 września:

Włochy/Hiszpania/Ukraina - Kazachstan/USA/Japonia/Wielka Brytania

mtu, Polsat Sport