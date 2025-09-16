Finały Billie Jean King Cup 2025: Wyniki i skróty meczów (WIDEO)
Trwa turniej finałowy Billie Jean King Cup. Do chińskiego Shenzhen zawitało osiem reprezentacji. Która z nich okaże się najlepsza? Wyniki i skróty meczów Billie Jean King Cup 2025 na Polsatsport.pl.
Włochy, Chiny, Hiszpania, Ukraina, Kazachstan, Stany Zjednoczone, Japonia i Wielka Brytania - te drużyny wywalczyły sobie prawo startu w turnieju. Przypomnijmy, że w ubiegłorocznej edycji najlepsze okazały się Włoszki, które w finale pokonały 2:0 Słowaczki.
Billie Jean King Cup jest turniejem tenisowym, w którym uczestniczą krajowe reprezentacje pań. Najwięcej tytułów w historii zdobyły Amerykanki. Tenisistki z USA wygrywały turniej łącznie 18 razy. W ubiegłorocznej edycji najlepsze okazały się Włoszki, które w swoim dorobku mają pięć triumfów.
Tegoroczna edycja zostanie rozegrana w dniach 16-21 września.
Ćwierćfinały:
16 września:
Włochy - Chiny 2:0
Elisabetta Cocciaretto - Yuan Yue 2:1 (4:6, 7:5, 7:5)
Jasmine Paolini - Wang Xinyu 2:1 (4:6, 7:6 (7-4), 6:4)
17 września:
Hiszpania - Ukraina
Jessica Bouzas Maneiro - Marta Kostjuk
Paula Badosa - Elina Switolina
Aliona Bolsova/Cristina Bucsa - Ludmiła Kiczenok/Nadia Kiczenok
18 września:
Kazachstan - USA
Julia Putincewa - Emma Navarro
Jelena Rybakina - Pegula
Anna Danilina/Zhibek Kulambayeva - McCartney Kessler/Taylor Townsend
Japonia - Wielka Brytania
Ena Shibahara - Francesca Jones
Moyuka Uchijima - Katie Boulter
Shuko Aoyama/Eri Hozumi - Jodie Burrage/Sonay Kartal
Półfinały:
19 września:
Włochy - Hiszpania/Ukraina
20 września:
Kazachstan/USA - Japonia/Wielka Brytania
Finał:
21 września:
Włochy/Hiszpania/Ukraina - Kazachstan/USA/Japonia/Wielka Brytania