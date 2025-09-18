Newcastle United, z którym Barcelona zmierzy się w czwartek wieczorem w inauguracyjnej kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów, może być 39. klubem, jakiemu w tych rozgrywkach gola strzeli Robert Lewandowski. Polak uzyskał do tej pory 105 bramek.

ZOBACZ TAKŻE: Zmienne szczęście polskich piłkarzy w Lidze Mistrzów

Na dorobek 37-letniego Lewandowskiego składają się trafienia w barwach Borussii Dortmund - 17, Bayernu Monachium - 69 i Barcelony - 19. Do tej w tych rozgrywkach odnotował 133 występy.

W starciu z Newcastle Barcelona będzie musiała radzić sobie bez kontuzjowanego Lamine'a Yamala. Skrzydłowy doznał kontuzji podczas niedawnego zgrupowania reprezentacji Hiszpanii, co skrytykował trener Barcelony Hansi Flick, mający pretensję o brak odpowiedniej opieki nad 18-latkiem.

Poza Yamalem, z Newcastle United nie zagrają Alejandro Balde i Gavi. Poza kadrą półfinalisty ostatniej edycji LM znalazł się także niemiecki bramkarz Marc-Andre ter Stegen. Flick będzie mógł za to skorzystać z Frenkiego de Jonga.

Relacja live i wynik na żywo meczu Newcastle United - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

JŻ, PAP