Faworytką finału biegu na 400 m jest Sydney McLaughlin-Levrone, które we wtorek poprawiła rekord USA na 48,29, choć zwolniła pod koniec biegu. Amerykanka jest rekordzistką świata w biegu na 400 m ppł, ale w tym sezonie chciała sprawdzić się w innej konkurencji.

- Przyznam, że nie spodziewałam się takiego rezultatu, co tylko pokazuje, że jestem w formie. Nie mogę się już doczekać finału - skomentowała McLaughlin-Levrone.

Wielu ekspertów spodziewa się, że w finale może zaatakować blisko 40-letni rekordu globu Niemki Marity Koch - 47,60, jednak McLaughlin-Levrone podkreśliła, że pierwszym celem będzie raczej złamanie bariery 48 s.

Tytułu broni Marileidy Paulino z Dominikany, która w zeszłym roku zdobyła też złoty medal olimpijski. Duże szanse na podium ma także wicemistrzyni olimpijska Salwa Eid Naser z Bahrajnu.

Bukowiecka w półfinale MŚ uzyskała swój najlepszy czas w sezonie - 49,67 i wygrała pierwszą serię. Zachowała siły na koniec dystansu i tuż przed metą wyprzedziła Paulino.

Natalia Bukowiecka na MŚ w Tokio. Które miejsce zajęła Natalia Bukowiecka?

Które miejsce zajęła Bukowiecka na MŚ w Tokio? O tym przekonamy się w czwartek 18 września. Początek finału ok. 15:24 polskiego czasu. Zaraz po biegu, informacja o miejscu Bukowieckiej na MŚ w Tokio pojawi się w tekście.