Liga angielska WSL w kanałach Polsat Sport

Sezon 2025/2026 to już 16. edycja Women’s Super League. W rozgrywkach udział bierze 12 drużyn, takich jak Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool, Manchester City i Manchester United czy londyńska Chelsea. Ten ostatni klub jest rekordzistą pod względem liczby tytułów mistrzowskich. The Blues mają ich osiem z czego aż sześć zdobyły jeden po drugim, w tym także ten którego bronią w nowym sezonie.

ZOBACZ TAKŻE: Jarosław Królewski zdradził zapis ws. Angela Rodado! "Jesteśmy zabezpieczeni”

WSL stale się rozwija i już teraz wiadomo, że w kolejnym sezonie liczba drużyn uczestniczących zwiększy się do czternastu. Liga angielska przyciąga piłkarki z całego świata. Przez wiele lat jedną z największych gwiazd tych rozgrywek była jedna z najbardziej rozpoznawalnych piłkarek świata - Szwajcarka Alisha Lehmann. Obecnie do gwiazd WSL zaliczane są m.in. Francuzka Sandy Baltimore z Chelsea, Kanadyjka Olivia Smith z Liverpoolu czy Hiszpanka Mariona Celdentey z Arsenalu.

W rozgrywkach obecne są też dwie Polki: Kinga Szemik stojąca w bramce West Ham United oraz pomocniczka Emilia Szymczak, która dwa ostatnie sezony spędziła w FC Barcelona u boku słynnej Ewy Pajor, a obecnie broni barw Liverpoolu.

Mecze angielskiej ligi WSL w kanałach Polsat Sport skomentują czołowi dziennikarze i eksperci, w tym między innymi doskonale znana polskim kibicom Weronika Możejko. Była piłkarka obecnie - oprócz komentowania meczów - zajmuje się propagowaniem futbolu wśród kobiet, m.in. poprzez działalność w internecie i przy turniejach oraz organizacjach sportowych. I to właśnie Weronika Możejko w parze z Tomaszem Lachem skomentują mecz Manchester United – Arsenal, który w niedzielę 21 września o godzinie 15:45 pokaże Polsat Sport Extra 1.

Informacja prasowa