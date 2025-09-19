PKO BP Ekstraklasa: Wisła Płock - Jagiellonia Białystok. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Wisła Płock - Jagiellonia Białystok to spotkanie w ramach dziewiątej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

Oba zespoły dzielą trzy punkty, Jagiellonia jest obecnie piąta w tabeli, ma jednak dwa mecze zaległe; Wisła jeden, bo przed tygodniem z powodu złej pogody odwołane zostało jej spotkanie u siebie z Cracovią.

 

Białostoczanie po falstarcie i niespodziewanej porażce na inaugurację PKO BP Ekstraklasy z beniaminkiem z Niecieczy, prezentuje się bardzo dobrze zarówno w lidze (cztery kolejne zwycięstwa i remis), jak i europejskich pucharach, bo po raz drugi z rzędu awansowali do fazy zasadniczej LK.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielki powrót Jose Mourinho! Oficjalnie objął nowy klub

 

Co prawda w zespole jest niedosyt po remisie 1:1 przed tygodniem z Piastem w Gliwicach, bo gospodarze wyrównali niemal w ostatniej akcji meczu, ale sam trener Adrian Siemieniec przyznał po tym spotkaniu, że zwycięstwo jego piłkarzy byłoby nieco na wyrost.

 

Do końca września Jagiellonię czekają trzy kolejne wyjazdowe mecze ligowe: w piątek mecz z Wisłą, 24 września zaległe spotkanie w Warszawie z Legią, a 28 września z Lechem w Poznaniu.

 

Na czwartkowej konferencji prasowej przed wyjazdem drużyny do Płocka Siemieniec zwracał uwagę, że o ile ważne są trzy punkty w tym meczu, to trzeba patrzeć na przygotowania do tego spotkania w szerszym kontekście, bo Jagiellonia od początku października wejdzie w okres gry co 3-4 dni i konieczne jest do tego przygotowanie szerokiej kadry piłkarzy w taki sposób, by w zespole była i rotacja i rywalizacja.

 

- Muszę pamiętać, że z biegiem czasu muszę podpinać coraz więcej zawodników pod proces rywalizacji. Nie będzie to łatwe zadanie, ponieważ cała sztuka polega na umiejętnym połączeniu budowania zawodników, poprzez wprowadzanie ich do gry, z wygrywaniem meczów - mówił Siemieniec.

 

Zwracał uwagę, że piłkarze, którzy nie będą grali, będą nie tylko nieprzygotowani, ale i sfrustrowani. - Dlatego musimy szukać optymalnych rozwiązań, aby nie ucierpieli na nich ani zawodnicy, ani drużyna, ani wyniki - dodał. Przyznał, że część zawodników nie jest jeszcze w pełni gotowa do rywalizacji na oczekiwanym przez niego poziomie.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAJAGIELLONIA BIAŁYSTOKPIŁKA NOŻNAPKO BP EKSTRAKLASAWISŁA PŁOCK

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 