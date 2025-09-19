Oba zespoły dzielą trzy punkty, Jagiellonia jest obecnie piąta w tabeli, ma jednak dwa mecze zaległe; Wisła jeden, bo przed tygodniem z powodu złej pogody odwołane zostało jej spotkanie u siebie z Cracovią.

Białostoczanie po falstarcie i niespodziewanej porażce na inaugurację PKO BP Ekstraklasy z beniaminkiem z Niecieczy, prezentuje się bardzo dobrze zarówno w lidze (cztery kolejne zwycięstwa i remis), jak i europejskich pucharach, bo po raz drugi z rzędu awansowali do fazy zasadniczej LK.

ZOBACZ TAKŻE: Wielki powrót Jose Mourinho! Oficjalnie objął nowy klub

Co prawda w zespole jest niedosyt po remisie 1:1 przed tygodniem z Piastem w Gliwicach, bo gospodarze wyrównali niemal w ostatniej akcji meczu, ale sam trener Adrian Siemieniec przyznał po tym spotkaniu, że zwycięstwo jego piłkarzy byłoby nieco na wyrost.

Do końca września Jagiellonię czekają trzy kolejne wyjazdowe mecze ligowe: w piątek mecz z Wisłą, 24 września zaległe spotkanie w Warszawie z Legią, a 28 września z Lechem w Poznaniu.

Na czwartkowej konferencji prasowej przed wyjazdem drużyny do Płocka Siemieniec zwracał uwagę, że o ile ważne są trzy punkty w tym meczu, to trzeba patrzeć na przygotowania do tego spotkania w szerszym kontekście, bo Jagiellonia od początku października wejdzie w okres gry co 3-4 dni i konieczne jest do tego przygotowanie szerokiej kadry piłkarzy w taki sposób, by w zespole była i rotacja i rywalizacja.

- Muszę pamiętać, że z biegiem czasu muszę podpinać coraz więcej zawodników pod proces rywalizacji. Nie będzie to łatwe zadanie, ponieważ cała sztuka polega na umiejętnym połączeniu budowania zawodników, poprzez wprowadzanie ich do gry, z wygrywaniem meczów - mówił Siemieniec.

Zwracał uwagę, że piłkarze, którzy nie będą grali, będą nie tylko nieprzygotowani, ale i sfrustrowani. - Dlatego musimy szukać optymalnych rozwiązań, aby nie ucierpieli na nich ani zawodnicy, ani drużyna, ani wyniki - dodał. Przyznał, że część zawodników nie jest jeszcze w pełni gotowa do rywalizacji na oczekiwanym przez niego poziomie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

PAP