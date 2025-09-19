Polska - Kanada siatkówka. Kiedy mecz? Godzina, termin, o której?
Polska - Kanada to mecz 1/8 finału mistrzostw świata siatkarzy 2025. Kiedy mecz Polska - Kanada? O której godzinie? Termin, godzina, gdzie obejrzeć transmisję - sprawdź wszystko o meczu Polska - Kanada w siatkówkę.
Mistrzostwa świata w siatkówkę mężczyzn wchodzą w decydującą fazę. Za nami faza grupowa - reprezentacja Polski wygrała swoją grupę i o ćwierćfinał imprezy na Filipinach zagra z Kanadą.
Zobacz także: Polscy siatkarze, którzy zdobyli medale mistrzostw świata. Czy pamiętasz wszystkich?
Już na etapie fazy grupowej doszło do wielu niespodzianek. Z turniejem pożegnały się między innymi Brazylia czy Francja, a więc wielcy faworyci do sięgnięcia po medale MŚ 2025.
Polska - Kanada. Kiedy mecz?
Kiedy mecz Polska - Kanada? Polscy siatkarze w 1/8 finału zagrają w sobotę 20 września.
Będzie to drugie ćwierćfinałowe spotkanie tego dnia. Jako pierwsi na parkiet wyjdą Turcy i Holendrzy, a więc potencjalni rywale Polaków w ćwierćfinale.
O której Polska - Kanada? Godzina meczu siatkarzy
O której mecz siatkarzy Polska - Kanada? Godzina meczu Polska - Kanada będzie niezwykle korzystna dla polskich kibiców - start spotkania o godzinie 14.00 polskiego czasu.
Polska - Kanada. Gdzie oglądać? Transmisja siatkarzy
Mecz Polska - Kanada odbędzie się w sobotę 20 września. Transmisja meczu Polska - Kanada w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:45.
Przedmeczowe studio rozpocznie się natomiast już o godzinie 12:00 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go, a także o 13:25 w Polsacie.Przejdź na Polsatsport.pl