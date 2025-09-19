Polska - Kanada siatkówka. Kiedy mecz? Godzina, termin, o której?

Siatkówka

Polska - Kanada to mecz 1/8 finału mistrzostw świata siatkarzy 2025. Kiedy mecz Polska - Kanada? O której godzinie? Termin, godzina, gdzie obejrzeć transmisję - sprawdź wszystko o meczu Polska - Kanada w siatkówkę.

Polska - Kanada siatkówka. Kiedy mecz? Godzina, termin, o której?
fot. FIVB
Polska - Kanada siatkówka. Kiedy mecz? Godzina, termin, o której?

Mistrzostwa świata w siatkówkę mężczyzn wchodzą w decydującą fazę. Za nami faza grupowa - reprezentacja Polski wygrała swoją grupę i o ćwierćfinał imprezy na Filipinach zagra z Kanadą.

 

Już na etapie fazy grupowej doszło do wielu niespodzianek. Z turniejem pożegnały się między innymi Brazylia czy Francja, a więc wielcy faworyci do sięgnięcia po medale MŚ 2025.

Polska - Kanada. Kiedy mecz?

Kiedy mecz Polska - Kanada? Polscy siatkarze w 1/8 finału zagrają w sobotę 20 września.

 

Będzie to drugie ćwierćfinałowe spotkanie tego dnia. Jako pierwsi na parkiet wyjdą Turcy i Holendrzy, a więc potencjalni rywale Polaków w ćwierćfinale. 

O której Polska - Kanada? Godzina meczu siatkarzy

O której mecz siatkarzy Polska - Kanada? Godzina meczu Polska - Kanada będzie niezwykle korzystna dla polskich kibiców - start spotkania o godzinie 14.00 polskiego czasu.

Polska - Kanada. Gdzie oglądać? Transmisja siatkarzy

Mecz Polska - Kanada odbędzie się w sobotę 20 września. Transmisja meczu Polska - Kanada w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:45.

 

Przedmeczowe studio rozpocznie się natomiast już o godzinie 12:00 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go, a także o 13:25 w Polsacie.

BS, Polsat Sport
