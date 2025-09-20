MŚ siatkarzy 2025: Pary ćwierćfinałowe. Kto zagra w 1/4 finału?

Coraz mniej drużyn pozostaje w grze o medale mistrzostw świata siatkarzy. Kto awansował do 1/4 finału? Jakie są pary ćwierćfinałowe siatkarskich MŚ 2025? Z kim Polska zagra w kolejnym meczu turnieju na Filipinach?

fot. FIVB
Ćwierćfinały siatkarskich MŚ 2025. Kto zagra? Kiedy mecze? Pary 1/4 finału.

Mistrzostwa świata siatkarzy są rozgrywane w dniach 12–28 września na Filipinach. W turnieju wystartowały 32 reprezentacje, które podzielono na osiem grup, po cztery zespoły w każdej. Do fazy play-off awansowało szesnaście najlepszych ekip.

 

Pierwsza runda fazy pucharowej rozgrywana przez cztery dni - od soboty 20 września do wtorku 23 września. Zwycięzcy awansują do czołowej ósemki MŚ 2025. Ćwierćfinały zostaną rozegrane w środę 24 września i w czwartek 25 września.

Pary ćwierćfinałowe MŚ siatkarzy 2025:

2025-09-24: Polska – Turcja
2025-09-24: Argentyna/WłochyBelgia/Finlandia

2025-09-25: USA/SłoweniaBułgaria/Portugalia
2025-09-25: Tunezja/CzechySerbia/Iran

 

