MŚ siatkarzy 2025: Pary ćwierćfinałowe. Kto zagra w 1/4 finału?

Mistrzostwa świata siatkarzy są rozgrywane w dniach 12–28 września na Filipinach. W turnieju wystartowały 32 reprezentacje, które podzielono na osiem grup, po cztery zespoły w każdej. Do fazy play-off awansowało szesnaście najlepszych ekip.

Pierwsza runda fazy pucharowej rozgrywana przez cztery dni - od soboty 20 września do wtorku 23 września. Zwycięzcy awansują do czołowej ósemki MŚ 2025. Ćwierćfinały zostaną rozegrane w środę 24 września i w czwartek 25 września.

Pary ćwierćfinałowe MŚ siatkarzy 2025:

2025-09-24: Polska – Turcja

2025-09-24: Argentyna/Włochy – Belgia/Finlandia

2025-09-25: USA/Słowenia – Bułgaria/Portugalia

2025-09-25: Tunezja/Czechy – Serbia/Iran

RM, Polsat Sport