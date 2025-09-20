Trener piłkarzy Arki uważa, że kluczem do zwycięstwa w sobotnim meczu ekstraklasy w Gdyni z Koroną, która wygrała trzy ostatnie spotkania, będzie ograniczenie poczynań indywidualności rywala. – Musimy także zminimalizować liczbę kontr kielczan - stwierdził Dawid Szwarga.

Zawodnicy Arki fatalnie spisują się na wyjeździe, bo w pięciu meczach wywalczyli zaledwie punkt, natomiast przyzwoicie na własnym stadionie. W Gdyni żółto-niebiescy zanotowali dwa zwycięstwa oraz remis.



- W meczach u siebie wyglądamy lepiej pod kątem nastawienia i pewności. Bez względu na to z kim gramy, chcemy tak się przygotować, aby odnieść zwycięstwo – zapewnił w czwartek na konferencji prasowej w Gdyni Szwarga.



Do spotkania z Koroną, który rozpocznie się w sobotę o godz. 14.45, gdynianie przystąpią po porażce z Widzewem 0:2.



- Uważam, że mecz w Łodzi był naszym najlepszym wyjazdowym występem w tym sezonie. Pod względem mentalnym dorównywaliśmy gospodarzom, a w niektórych elementach nawet ich przewyższaliśmy. Szczególnie dobrze graliśmy do 70. minuty, bo ostatnie fragmenty były trochę chaotyczne w naszym wykonaniu. Mam nadzieję, że utrzymamy tendencję zwyżkową i będziemy już regularnie zdobywać punkty na terenie rywali – powiedział.



Korona rozpoczęła sezon od dwóch przegranych 0:2 (z Wisłą w Płocku i u siebie z Legią Warszawa), ale w kolejnych sześciu meczach nie poniosła porażki. W dodatku trzy ostatnie spotkania zakończyły się zwycięstwami tej drużyny, która zajmuje czwarte miejsce w tabeli.



- Często z lepszymi zespołami można lepiej zapunktować i łatwiej zaplanować, co się w takiej konfrontacji wydarzy. Poza tym nie patrzymy na to, jaką rywal prezentuje klasę, tylko przede wszystkich na to, co sami będziemy chcieli zrobić. Szanujemy przeciwnika, ale mamy świadomość, że z każdym jesteśmy w stanie wygrać – podkreślił.



35-letni szkoleniowiec przekonuje, że ich najbliższy przeciwnik zaskoczył w tym sezonie fachowców.



- Jeśli były predykcje ze strony ekspertów, że Korona będzie walczyć o utrzymanie, to też pokazuje w jakiej lidze funkcjonujemy. Kielczanie dokonali kilka transferów gotówkowych, zapłacili m. in. 800 tys. euro za Tamara Svetlina. Ma w swoim składzie także zawodników, którzy rozegrali w ekstraklasie wiele meczów, jak Konrad Matuszewski, Wiktor Długosz i Dawid Błanik. Oni zdobyli doświadczenie i teraz pokazują swój pełny potencjał – zauważył.



Trener beniaminka zaznaczył, że za sprawą tego będącego w bardzo dobrej formie tercetu atutem kieleckiego zespołu są skrzydła.



- Ta drużyna jest dobrze zorganizowana i wie, co chce robić, ale to indywidualności robią różnicę. Jednym z naszych celów jest to, aby ograniczyć indywidualności Korony do minimum, żeby do swojego dorobku nie dopisali kolejnej bramki czy też asysty. Mocno także myślimy o tym jak zminimalizować liczbę kontr rywali. W tym elemencie kielczanie też robią różnicę i głównie w ten sposób zdobywają bramki – dodał.



Szwarga komplementował również trenera swojego najbliższego przeciwnika Jacka Zielińskiego, który w 2019 roku pracował w gdyńskim zespole.



- W tym przypadku możemy nawet śmiało mówić, jeśli chodzi o trenerski rynek, o legendzie polskiej ekstraklasy. Ogromne doświadczenie, spokój, umiejętność zarządzania drużyną i świadomość, na ile elementów pierwszy szkoleniowiec ma wpływ. Takie rzeczy zdobywa się z czasem. Można mieć wiedzę, ale trzeba też mieć doświadczenie, żeby wiedzieć jak w danych momentach reagować. I to cechuje trenera Zielińskiego – ocenił.



W Arce kontuzjowani są obaj lewi obrońcy, Dawidowie Gojny i Abramowicz, poza tym za żółte kartki musi pauzować środkowy defensor Julien Celestine.



- Abramowicz trenuje już w tym tygodniu z drużyną, ale nie ćwiczył blisko 20 dni i dopiero podejmę decyzję, czy znajdzie się w meczowej kadrze. Z kolei Gojny bardzo mocno pracuje i jest coraz bliżej powrotu na boisko. Wierzę, że jest to kwestia kilku dni, a maksymalnie dwóch tygodni, kiedy zacznie trenować z zespołem na pełnych obrotach - podsumował.



Relacja live i wynik na żywo meczu Arka Gdynia - Korona Kielce od godz. 14:45 na Polsatsport.pl.

PI, PAP