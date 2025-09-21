FC Barcelona - Getafe. Relacja live i wynik na żywo

"Blaugrana", z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym w kadrze, zgromadziła 10 punktów w czterech spotkaniach. Jedynie Rayo Vallecano potrafiło zatrzymać Hansiego Flicka i spółkę.

ZOBACZ TAKŻE: Imponująca forma! Real Madryt z kolejnym zwycięstwem

Ich niedzielny rywal może mówić o świetnym starcie sezonu. Getafe wygrało trzy mecze i plasuje się w czołówce tabeli.

Barcelona przystąpi do meczu ligowego po zwycięstwie w Lidze Mistrzów nad Newcastle United 2:1. Dwa gole strzelił Marcus Rashford.

Barcelona - Getafe. Relacja live i wynik na żywo

Relacja live i wynik na żywo z meczu FC Barcelona - Getafe na Polsatsport.pl w niedzielę od 21:00.