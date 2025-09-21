Po wygranej w ostatniej kolejce z Lechem w Poznaniu (2:1) piłkarze KGHM Zagłębia Lubin chcą iść za ciosem i ograć tym razem Motor Lublin. - Od kiedy jestem w Zagłębiu rzadko udawało nam się złapać serię wygranych meczów. Wierzę, że tym razem będzie inaczej – powiedział Michał Nalepa.



Zagłębie było autorem chyba największej niespodzianki w poprzedniej kolejce, kiedy w Poznaniu pokonało mistrza Polski (2:1). Wygrane nie była przypadkowa, bo zespół trenera Leszka Ojrzyńskiego rozegrał chyba najlepszy mecz w tym sezonie.

ZOBACZ TAKŻE: Piłkarze przegrali z Metallicą i Iron Maiden. "To jest niedopuszczalna sytuacja"



- Szybko objęliśmy prowadzenie, które później straciliśmy, ale pomimo atmosfery, która z pewnością sprzyjała Lechowi, nie chcieliśmy się cofać i zadowalać jednym punktem. Myślę, że było to widać w drugiej części spotkania, gdzie graliśmy konsekwentnie i potrafiliśmy ponownie wyjść na prowadzenie – przyznał w rozmowie z klubowymi mediami obrońca Zagłębia Michał Nalepa.



Spłaszczona tabela sprawiła, że dzięki wygranej zespół Zagłębia znad strefy spadkowej wystrzelił w górę. Teraz ekipa z Dolnego Śląska ma w perspektywie dwa spotkania na własnym stadionie i w Lubinie pojawiła się nadzieja, że zespół trenera Ojrzyńskiego jeszcze poprawi swoją pozycję.



- W każdym meczu można maksymalnie zdobyć trzy punkty i ważne dla nas, aby teraz pójść za ciosem. Od kiedy jestem w Zagłębiu rzadko udawało nam się złapać serię wygranych meczów, ale wierzę, że tym razem będzie inaczej. To pozwoli nam złapać pewność siebie, bo mamy naprawdę dobry zespół i możemy grać dobrą piłkę – powiedział Nalepa.



Najpierw w niedzielę do Lubina przyjedzie Motor. Lublinianie mają na koncie też dziewięć punktów w siedmiu meczach, ale ustępują Zagłębiu gorszym bilansem bramkowym.



Nalepa przyznał, że jego zespół ma plan na niedzielny pojedynek, ale o szczegółach nie chciał mówić.



- Wiemy, jak gra Motor. Jest to drużyna, która lubi utrzymywać się przy piłce. Wraz z trenerem Stolarskim chodziliśmy do jednej klasy w gimnazjum i liceum, więc można powiedzieć, że znam trochę jego filozofię gry i to, jak patrzy na piłkę nożną. Jesteśmy też po analizie Motoru i jesteśmy przygotowani na mecz w stu procentach – dodał stoper Zagłębia.



Za tydzień do Lubina przyjedzie Arka Gdynia, ale na tę chwilę w Zagłębiu nikt nie chce wybiegać aż tak daleko. Jak powiedział Nalepa, najważniejszy jest najbliższy mecz z Motorem.



- Kibice są naszym dwunastym zawodnikiem i to nie jest tylko frazes. Wielokrotnie nieśli nas swoim dopingiem i pomagali na boisku. Jeżeli komuś zależy na Zagłębiu i ma możliwość, zapraszam na stadion, by wspólnie stworzyć fantastyczną atmosferę – podsumował piłkarz.



Relacja live i wynik na żywo meczu Zagłębie Lubin - Motor Lublin od godz. 12:15 na Polsatsport.pl.

PI, PAP