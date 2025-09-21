Porażka polskiej drużyny w kwalifikacjach do LM

W turnieju, w którym uczestniczą 24 zespoły podzielone na trzy grupy, tylko ich zwycięzcy awansują do Ligi Mistrzów, natomiast pozostałe zagrają w mającym niższą rangę FIBA Europe Cup.

Początek tego spotkania był obiecujący dla wicemistrza Polski, bo gra była wyrównana. Jednak już w końcówce pierwszej kwarty renomowany zespół hiszpański uzyskał 10-punktową przewagę. Dla lublinian punkty w tej części spotkania zdobywało tylko trzech amerykańskich koszykarzy: Tevin Mack - 11, w tym trzy „trójki”, Jordan Wright - 4 i Elijah Hawkins - 2.

Pewne nadzieje na nawiązanie równorzędnej walki rozbudziła wygrana przez podopiecznych trenera Wojciecha Kamińskiego druga kwarta, w której Mack dołożył 10 punktów, a trafiali także pozostali jego rodacy z drużyny: Bryan Griffin i Trevian Tennyson.

W tym czasie w ekipie hiszpańskiej na listę strzelców wpisało się aż dziewięciu zawodników, co świadczy o bardziej wyrównanym składzie, który też prezentował lepsze zagranie, bo znacznie dłużej gra w podobnym zestawieniu.

Lubelska drużyna popełniła sporo strat, mnożyły się niedokładne podania, które natychmiast wykorzystywali przeciwnicy. Po trzeciej kwarcie rywale prowadzili różnicą 12 pkt, a w czwartej jeszcze powiększyli dystans, wykorzystując kolejne błędy i nieskuteczność Startu.

Półfinałowym przeciwnikiem UCAM Murcia CB będzie litewski Unicum Bet-Juventus Utena, który pokonał fiński Karhu Basket Kauhajoki 103:89.

UCAM Murcia CB - PGE Start Lublin 100:84 (27:17, 21:25, 28:21, 24:21)

UCAM Murcia BC: Devontae Cacok 17, Emanuel Cate 15, Toni Nakic 14, Michael Forrest 13, Wilhelm Falk 11, Johan Radebaugh 8, David De Julius 7, Dylan Ennis 7, Sander Raieste 5, Howard Saint-Rodos 3.

PGE Start Lublin: Tevin Mack 26, Trevian Tennyson 14, Elijah Hawkins 13, Jordan Wright 13, Bryan Griffin 13, Michał Krasuski 3, Roman Szymański 2, Bartłomiej Pelczar 0, Quincy Ford 0, Filip Put 0.

PAP