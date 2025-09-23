W zaległym spotkaniu szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzą się Raków Częstochowa i Lech Poznań. Gospodarze nie weszli dobrze w nowy sezon - mimo awansu do Ligi Konferencji UEFA, na krajowych boiskach spisują się słabo. Po siedmiu rozegranych meczach mają zaledwie siedem punktów i zajmują 15. lokatę, tuż nad strefą spadkową. Co więcej, częstochowianie nie wygrali żadnego z ostatnich trzech ligowych starć.

Po drugiej stronie stanie drużyna prowadzona przez Nielsa Frederiksena. "Kolejorz" również zameldował się w Lidze Konferencji UEFA, choć trafił tam po wcześniejszej eliminacji z walki o Ligę Mistrzów i Ligę Europy. Gra na dwóch frontach nie odbija się jednak negatywnie na formie poznaniaków, którzy w PKO BP Ekstraklasie utrzymują stabilny poziom i znajdują się w górnej części tabeli - obecnie na szóstym miejscu.

Warto dodać, że Lech nie potrafi pokonać Rakowa w lidze od trzech spotkań.

Raków - Lech. Wynik meczu. Kto wygrał w PKO BP Ekstraklasie?

Wynik meczu Raków - Lech poznamy w środę 24 września. O tym, kto wygrał mecz Raków - Lech, poinformujemy tuż po ostatniej akcji meczu - start spotkania o godzinie 18:45.

ŁO, Polsat Sport