Izrael nie wypadnie z międzynarodowych rozgrywek? UEFA podjęła decyzję

Za zawieszeniem Izraela lobbował Katar, co wywołało silną reakcję izraelskich dyplomatów i działaczy sportowych wspieranych przez urzędników amerykańskich - przekazała gazeta. Dodała, że te wysiłki doprowadziły do tego, że zawieszenia Izraela nie znajduje się teraz w porządku obrad Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA).

We wtorek niezależny panel doradczy powołany przez Radę Praw Człowieka zalecił UEFA i Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA), by wykluczyły Izrael z rozgrywek w ramach "koniecznej odpowiedzi na ludobójstwo w Strefie Gazy".

"Reprezentacje państw, które dopuszczają się poważnych naruszeń praw człowieka, mogą i powinny zostać zawieszone, tak jak miało to miejsce w przeszłości" - podkreślił zespół ekspertów. Dodano, że "istnieje moralny i prawny nakaz podjęcia wszelkich możliwych środków, by zakończyć ludobójstwo w Strefie Gazy".

W zeszłym tygodniu inne ciało ONZ, Międzynarodowa Niezależna Komisja Śledcza ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich, w tym Wschodniej Jerozolimy, oraz Izraela, orzekło, że działania Izraela w Strefie Gazy wyczerpują znamiona zbrodni ludobójstwa. Izrael odrzucił te oskarżenia.

Panel doradczy, który zajmował się udziałem Izraela w międzynarodowych rozgrywkach zaznaczył, że ograniczenia powinny dotknąć izraelskie państwo, a nie poszczególnych zawodników i sprzeciwił się indywidualnym sankcjom na piłkarzy.

PAP