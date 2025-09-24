Wcześniej zdobywcę Superpucharu Polski wyłaniało jedno spotkanie. Teraz powalczą o niego zwycięzca Pekao S.A. Pucharu Polski Górnik Zamek Książ Wałbrzych, mistrz kraju Legia Warszawa oraz pozostali medaliści ORLEN Basket Ligi - PGE Start Lublin i Trefl Sopot.

W hali OSiR Bemowo kibice zobaczą więc trzy mecze: dwa półfinały w sobotę oraz niedzielny finał o trofeum im. Adama Wójcika.

W ostatni wrześniowy weekend w turnieju o Superpuchar zabraknie ubiegłorocznego triumfatora imprezy w Radomiu - Śląska Wrocław. Wystąpią natomiast dwaj jej uczestnicy - Legia Warszawa i Trefl Sopot, którzy spotkają się w drugim półfinale. Wcześniej w sobotę zmierzą się Górnik Zamek Książ Wałbrzych z PGE Startem Lublin.

Przed rokiem w finale w Radomiu Śląsk Wrocław pokonał broniącego trofeum Kinga Szczecin 76:75.

Superpuchar Polski rozgrywany jest od sezonu 1999/2000, choć nieprzerwanie dopiero od 2010 roku. Do tej pory odbyło się 19 spotkań. Z uczestników rywalizacji w Warszawie tylko Trefl już zdobywał to trofeum - w 2012 i 2013 roku. Legia, Start i Górnik czekają na pierwszy sukces.

Od 2018 roku drużyny walczą o trofeum im. Adama Wójcika, jednego z najlepszych polskich koszykarzy w historii. Osiem razy zdobywał mistrzostwo kraju (Mazowszanka Pruszków, Śląsk Wrocław - cztery, Prokom Trefl Sopot - trzy). Był też mistrzem Belgii (Spirou Charleroi). Jako pierwszy Polak zagrał w elitarnej Eurolidze. W reprezentacji rozegrał 149 meczów i wystąpił w czterech turniejach o mistrzostwo Europy. Zmarł na białaczkę 26 sierpnia 2017 r. w wieku 47 lat.

Superpuchar Polski koszykarzy: Plan transmisji. Gdzie oglądać mecze koszykówki?

sobota (27 września)



15.30 PGE Start Lublin - Górnik Zamek Książ Wałbrzych (Polsat Sport 1 i online na Polsat Box Go)

18.45 Legia Warszawa - Trefl Sopot (Polsat Sport 1 i online na Polsat Box Go)

niedziela (28 września)

19:20 Studio (Polsat Sport 1 i online na Polsat Box Go)

20.00 Finał (Polsat Sport 1 i online na Polsat Box Go)