Superpuchar Polski koszykarzy: Plan transmisji. Gdzie oglądać mecze koszykówki?
Rywalizacja o trofeum im. Adama Wójcika w turnieju o Pekao S.A. Superpuchar Polski w hali OSiR Bemowo w Warszawie zainauguruje sezon ekstraklasy koszykarzy 2025/26. Jak przed rokiem, impreza odbędzie się w formule czterozespołowej i potrwa dwa dni (27-28 września).
Wcześniej zdobywcę Superpucharu Polski wyłaniało jedno spotkanie. Teraz powalczą o niego zwycięzca Pekao S.A. Pucharu Polski Górnik Zamek Książ Wałbrzych, mistrz kraju Legia Warszawa oraz pozostali medaliści ORLEN Basket Ligi - PGE Start Lublin i Trefl Sopot.
W hali OSiR Bemowo kibice zobaczą więc trzy mecze: dwa półfinały w sobotę oraz niedzielny finał o trofeum im. Adama Wójcika.
W ostatni wrześniowy weekend w turnieju o Superpuchar zabraknie ubiegłorocznego triumfatora imprezy w Radomiu - Śląska Wrocław. Wystąpią natomiast dwaj jej uczestnicy - Legia Warszawa i Trefl Sopot, którzy spotkają się w drugim półfinale. Wcześniej w sobotę zmierzą się Górnik Zamek Książ Wałbrzych z PGE Startem Lublin.
Przed rokiem w finale w Radomiu Śląsk Wrocław pokonał broniącego trofeum Kinga Szczecin 76:75.
Superpuchar Polski rozgrywany jest od sezonu 1999/2000, choć nieprzerwanie dopiero od 2010 roku. Do tej pory odbyło się 19 spotkań. Z uczestników rywalizacji w Warszawie tylko Trefl już zdobywał to trofeum - w 2012 i 2013 roku. Legia, Start i Górnik czekają na pierwszy sukces.
Od 2018 roku drużyny walczą o trofeum im. Adama Wójcika, jednego z najlepszych polskich koszykarzy w historii. Osiem razy zdobywał mistrzostwo kraju (Mazowszanka Pruszków, Śląsk Wrocław - cztery, Prokom Trefl Sopot - trzy). Był też mistrzem Belgii (Spirou Charleroi). Jako pierwszy Polak zagrał w elitarnej Eurolidze. W reprezentacji rozegrał 149 meczów i wystąpił w czterech turniejach o mistrzostwo Europy. Zmarł na białaczkę 26 sierpnia 2017 r. w wieku 47 lat.
sobota (27 września)
15.30 PGE Start Lublin - Górnik Zamek Książ Wałbrzych (Polsat Sport 1 i online na Polsat Box Go)
18.45 Legia Warszawa - Trefl Sopot (Polsat Sport 1 i online na Polsat Box Go)
niedziela (28 września)
19:20 Studio (Polsat Sport 1 i online na Polsat Box Go)
20.00 Finał (Polsat Sport 1 i online na Polsat Box Go)