Włochy - Belgia. Siatkówka na żywo. Relacja live i wynik online MŚ siatkarzy 2025
Włochy - Belgia to pierwszy ćwierćfinał mistrzostw świata siatkarzy 2025. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Czas na ćwierćfinały mistrzostw świata w siatkówkę 2025. Jako pierwsi w tej fazie turnieju swoje umiejętności zaprezentują Włochy oraz Belgia.
Zobacz także: MŚ siatkarzy 2025. Składy wszystkich drużyn. Kto gra w turnieju?
W 1/8 finału zarówno Włochy, jak i Belgia wygrały swoje mecze bez straty seta. Włosi w niedzielę ograli Argentyńczyków, natomiast Belgowie wyeliminowali z turnieju Finów.
Włochy i Belgia rywalizowały już podczas MŚ 2025 na Filipinach. W meczu fazy grupowej sensacyjnie górą byli Belgowie, triumfując po pięciosetowej batalii.
Jak będzie tym razem w ćwierćfinale?
Relacja live i wynik na żywo meczu Włochy - Belgia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09.30.