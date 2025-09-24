Włochy - Belgia. Siatkówka na żywo. Relacja live i wynik online MŚ siatkarzy 2025

Siatkówka

Włochy - Belgia to pierwszy ćwierćfinał mistrzostw świata siatkarzy 2025. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Czas na ćwierćfinały mistrzostw świata w siatkówkę 2025. Jako pierwsi w tej fazie turnieju swoje umiejętności zaprezentują Włochy oraz Belgia.

 

Zobacz także: MŚ siatkarzy 2025. Składy wszystkich drużyn. Kto gra w turnieju?


W 1/8 finału zarówno Włochy, jak i Belgia wygrały swoje mecze bez straty seta. Włosi w niedzielę ograli Argentyńczyków, natomiast Belgowie wyeliminowali z turnieju Finów.

 

Włochy i Belgia rywalizowały już podczas MŚ 2025 na Filipinach. W meczu fazy grupowej sensacyjnie górą byli Belgowie, triumfując po pięciosetowej batalii.

 

Jak będzie tym razem w ćwierćfinale?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Włochy - Belgia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09.30.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATASIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 