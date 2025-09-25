Lider górą! Siatkarze GKS ograli MKS w starciu spadkowiczów z PlusLigi

W premierowej partii nie brakowało zwrotów akcji. Długo przeważali siatkarze z Katowic, w pewnym momencie gospodarze przegrywali 9:17, a później jeszcze 14:19. Będzinianie ruszyli jednak w pogoń, odrobili straty w jednym ustawieniu (19:19) i po ataku Patryka Szwaradzkiego mieli piłkę setową przy stanie 24:23. Siatkarze GKS doprowadzili jednak do rywalizacji na przewagi, którą rozstrzygnął zagrywką Piotr Fenoszyn (25:27).

Zobacz także: PlusLiga. Kiedy rozpocznie się nowy sezon? Siatkarze wracają na ligowe parkiety

Drużyna z Katowic miała również minimalną przewagę w początkowej fazie drugiej odsłony. W środkowej części seta odskoczyła na trzy oczka (13:16), Będzinianie odrobili jednak straty (19:19), a w końcówce seta byli skuteczniejsi w ofensywie. Trzy ostatnie akcje dla gospodarzy skończył w tym secie Patryk Szwaradzki (25:22).

Od początku trzeciego seta dominowali siatkarze GKS, którzy mając wyraźną przewagę w ataku, błyskawicznie odjechali przeciwnikom. Po asie Michała Superlaka było 4:12, po punktowej zagrywce Krzysztofa Gibka różnica osiągnęła dziesięć oczek (11:21). Jednostronną odsłonę zamknął błąd gospodarzy w ataku (13:25).

W czwartej partii katowiczanie nie zwalniali tempa i od początku zaczęli pracować nad punktową zaliczką (5:10). Gospodarze podjęli jeszcze próbę odrobienia strat (15:17), ale ekipa trenera Emila Siewiorka nie dała się zatrzymać w drodze po wygraną. Zepsuta zagrywka rywali przyniosła im piłkę meczową, a po chwili Michał Superlak przedarł się przez blok będzinian i przypieczętował zwycięstwo GKS (20:25).

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Patryk Szwaradzki, Tomasz Polczyk – MKS; Michał Superlak, Gonzalo Quiroga, Bartłomiej Krulicki, Krzysztof Gibek – GKS. Katowiczanie mieli przewagę w ataku, lepiej punktowali blokiem (10–14) i popełnili mniej błędów. MVP: Michał Superlak (21/40 = 53% skuteczności w ataku + 4 asy + 2 bloki).

Nowak-Mosty MKS Będzin – GKS Katowice 1:3 (25:27, 25:22, 13:25, 20:25)

MKS: Dawid Gruszczyński, Maciej Ptaszyński, Artur Ratajczak, Patryk Szwaradzki, Tomasz Polczyk, Jakub Sadkowski – Maciej Nowowsiak (libero) oraz Maciej Sas (libero), Mateusz Szpernalowski, Ryszard Sałata, Radosław Puczkowski, Miłosz Wróbel, Kacper Wnuk. Trener: Radosław Kolanek.

GKS: Wojciech Włodarczyk, Bartosz Schmidt, Michał Superlak, Gonzalo Quiroga, Bartłomiej Krulicki, Grzegorz Pająk – Kajetan Marek (libero) oraz Damian Domagała, Piotr Fenoszyn, Krzysztof Gibek. Trener: Emil Siewiorek.

PLS 1 LIGA - WYNIKI MECZÓW I TABELA