Asseco Resovia ogłosiła ważną wiadomość! Chodzi o medalistę igrzysk w Paryżu

Marcin Janusz (rocznik 1994) w swej karierze występował w klubach PGE Skra Bełchatów (2011–12), AZS Częstochowa (2012–14), Effector Kielce (2014–15), ponownie PGE Skra Bełchatów (2015–18), Trefl Gdańsk (2018–21), a od 2021 roku reprezentował barwy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, z którą dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów, a także m.in. wywalczył mistrzostwo Polski.

Od 2022 roku był pierwszym rozgrywającym reprezentacji Polski, z którą zdobył wicemistrzostwo olimpijskie (2024) oraz srebro mistrzostw świata (2022), złoto mistrzostw Europy (2023), złoto Ligi Narodów (2023). W obecnym sezonie zdecydował się na przerwę w reprezentacyjnej karierze, by odpocząć i podreperować zdrowie.

O Januszu tego lata było jednak głośno, gdy w połowie lipca Asseco Resovia potwierdziła hitowy transfer siatkarza. Siatkarze podpisał kontrakt z klubem do 2027 roku. Jak się teraz okazało, rozgrywający w ekipie z Podkarpacia będzie pełnił również rolę kapitana.

"Na boisku widzi wszystko. To on nadaje rytm, to on decyduje, gdzie poleci piłka. Teraz bierze na siebie jeszcze większą odpowiedzialność. Rozgrywający, kapitan. Marcin Janusz kapitanem Asseco Resovii!" – poinformował klub w mediach społecznościowych.