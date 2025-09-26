MŚ siatkarzy: Czechy - Bułgaria. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Czechy zagrają z Bułgarią w półfinale siatkarskich mistrzostw świata na Filipinach. Kto wygra to spotkanie? Transmisja meczu Czechy - Bułgaria w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go.

fot. FIVB
Gdzie obejrzeć półfinał MŚ Czechy - Bułgaria?

W ćwierćfinale południowi sąsiedzi Polski sprawili sensację i w czterech setach pokonali Iran. Dla Czechów sam awans do ćwierćfinału MŚ już był historycznym wyczynem, a tymczasem są w półfinale i w najgorszym wypadku zajmą wysokie czwarte miejsce. 

 

Rywalem Czechów będzie jedna z rewelacji tego sezonu - bardzo odmłodzona reprezentacja Bułgarii. Mimo że w ćwierćfinale przegrywali oni już 0:2 z USA, zdołali odwrócić losy meczu i zwyciężyli po tie-breaku. Kilka tygodni wcześniej dobrze zaprezentowali się w Lidze Narodów, w której zajęli 10. miejsce. 

 

Transmisja meczu Czechy - Bułgaria w sobotę 27 września od 8:15 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Studio przedmeczowe rozpocznie się o 7:00.

KP, Polsat Sport
