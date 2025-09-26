Polska - Włochy siatkówka mężczyzn online. Kiedy? O której mecz mistrzostwa świata?

Siatkówka

Polska - Włochy, czyli czas na kolejny mecz polskich siatkarzy w mistrzostwach świata 2025. Kiedy półfinał Polska - Włochy? O której mecz siatkarzy Polska - Włochy? Polska - Włochy online - gdzie obejrzeć mecz półfinałowy polskich siatkarzy w MŚ 2025?

fot. PAP
  • Polska zmierzy się z Włochami w półfinale mistrzostw świata w siatkówkę mężczyzn
  • Obie drużyny imponują formą podczas turnieju na Filipinach
  • Ostatnie spotkanie obu reprezentacji miało miejsce w finale Ligi Narodów
  • Półfinał MŚ Polska - Włochy odbędzie się w sobotę 27 września
  • Mecz rozpocznie się o godzinie 12.30 polskiego czasu
  • Półfinały zaplanowano na sobotę 27 września, a finał i mecz o trzecie miejsce na niedzielę 28 września

Polska - Włochy to półfinałowy mecz mistrzostw świata w siatkówkę mężczyzn. Podczas turnieju na Filipinach zarówno Polska, jak i Włochy spisują się bardzo dobrze i obie reprezentacje awansowały do tej fazy imprezy.

 

Półfinał MŚ siatkarzy. Polska - Włochy. Gdzie oglądać mecz?

 

Po raz ostatni Polska i Włochy rywalizowały kilka tygodni temu podczas Ligi Narodów siatkarzy. Wówczas siatkarze Nikoli Grbicia wygrali w finale w trzech setach i triumfowali w tej prestiżowej imprezie.

Polska - Włochy. Kiedy mecz mistrzostw świata?

Kiedy mecz Polska - Włochy w mistrzostwach świata 2025? To najważniejsze pytanie, jakie zadają sobie fani siatkówki w naszym kraju. Termin meczu Polska - Włochy w półfinale MŚ na Filipinach to sobota 27 września.

Polska - Włochy. O której mecz?

Z racji tego, że turniej rozgrywany jest na Filipinach, ważną kwestią jest również to, o której jest mecz Polska - Włochy w siatkówkę. Jak się okazało, godzina półfinału siatkarzy Polska - Włochy to 12.30 polskiego czasu.

Polska - Włochy siatkówka online

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Włochy? Transmisja meczu mistrzostw świata Polska – Włochy w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go w sobotę 27 września o godzinie 12.15.

 

Przedmeczowe studio od godziny 07.00 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 - przed pierwszym półfinałem Czechy - Bułgaria.


***

 

Półfinały MŚ 2025 siatkarzy odbędą się w sobotę 27 września. Z kolei w niedzielę 28 września zobaczymy mecz o trzecie miejsce oraz finał.

BS, Polsat Sport
