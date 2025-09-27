Po serii meczów bez zwycięstwa Puszcza w końcu zapisała na swoim koncie dwie wygrane z rzędu. Najpierw w lidze pokonała na wyjeździe Polonię Warszawa, a następnie również w delegacji wyeliminowała z STS Pucharu Polski Stal Mielec. Zespół Tomasza Tułacza pilnie potrzebuje punktów, gdyż aktualnie znajduje się w strefie spadkowej.

ZOBACZ TAKŻE: Jan Urban się nie patyczkuje! Przekaz do Zielińskiego! "Nie chcę tego od ciebie"

Z kolei Odra w miniony weekend odniosła cenne zwycięstwo w starciu ze Stalą Rzeszów. Kilka dni później wyeliminowała z STS Pucharu Polski ŁKS Łomża. W tabeli Betclic 1 Ligi opolanie plasują się na 10. lokacie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Puszcza Niepołomice - Odra Opole na Polsatsport.pl. Początek o 19:30.