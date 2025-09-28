"Blaugrana" stanie przed szansą wykorzystania porażki Realu Madryt, który przegrał w sobotę z Atletico 2:5.



Barcelona ma na koncie trzy zwycięstwa z rzędu w La Liga - 6:0 z Valencią, 3:0 z Getafe oraz 3:1 z Realem Oviedo.

W bramce gospodarzy zobaczymy prawdopodobnie Wojciecha Szczęsnego, który ma zastąpić kontuzjowanego Joana Garcię. Swoje minuty powinien też otrzymać Robert Lewandowski - autor trzech trafień dla Barcelony w La Liga w tym sezonie.

FC Barcelona - Real Sociedad: Relacja live i wynik na żywo

Relacja live i wynik na żywo z meczu Barcelona - Real Sociedad na Polsatsport.pl od 18:30.

