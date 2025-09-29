WTA w Pekinie: Jasmine Paolini - Marie Bouzkova na żywo. Relacja live i wynik online
Jasmine Paolini kontra Marie Bouzkova to spotkanie 1/8 finału turnieju WTA w Pekinie. Relacja live i wynik na żywo meczu Paolini - Bouzkova na Polsatsport.pl.
Paolini i Bouzkova zmierzą się w ramach 1/8 finału turnieju WTA w Pekinie. Wcześniejsze rundy przebrnęły bez straty choćby jednego seta.
Co ciekawe, do tej pory Paolini i Bouzkova nie grały przeciwko sobie ani razu. We wtorek po raz pierwszy staną po dwóch stronach kortu.
Jakim rezultatem zakończy się to spotkanie.
Relacja live i wynik na żywo meczu Paolini - Bouzkova na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl