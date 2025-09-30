Oto nowy trener Stali Mielec. Znane nazwisko

- Cieszę się, że mogę pracować w klubie z ogromnymi tradycjami. Jeśli chodzi o zespół, to nie widziałem tylko jednego meczu Stali (w tym sezonie), więc wiedzę meczową mam dużą - powiedział Mamrot podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Ostatnio pracował w Miedzi Legnica, skąd odszedł w marcu. W przeszłości prowadził także m.in. Arkę Gdynia oraz Jagiellonię Białystok, z którą sięgnął po wicemistrzostwo Polski.

Mamrot nie miał zbyt dużo czasu, aby zastanowić się nad ofertą pracy w Mielcu.

- Telefon w tej sprawie był w niedzielę, a potem sporo czasu spędziliśmy na rozmowach. Wczoraj wieczorem spotkałem się ze sztabem i prezesem - przyznał.

Nowy opiekun mielczan nie chciał powiedzieć, co jego zdaniem spowodowało słaby początek rozgrywek ligowych drużyny.

- Nie lubię jednej rzeczy jako trener, aby w takiej sytuacji wymieniać wady zespołu. To są wnioski dla mnie. Nas się zawsze zatrudnia, gdy okres jest trudniejszy i pewne rzeczy wymagają poprawy, a to nie znaczy, że ktoś źle pracował - zaznaczył.

Najbliższy mecz ligowy jego nowi podopieczni rozegrają w piątek. Na własnym stadionie zmierzą się z Chrobrym Głogów. Tak się składa, że Mamrot był także trenerem tej drużyny, i to przez siedem lat.

W sobotę mielczanie przegrali w Rzeszowie ze Stalą 2:3 w meczu 11. kolejki zaplecza ekstraklasy. Zajmują w niej 15. miejsce z dorobkiem 11 punktów.

MR, PAP