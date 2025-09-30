Czas na ostatni mecz pierwszej rundy Pucharu Polski. Zmierzą się w nim pierwszoligowy Śląsk Wrocław i trzecioligowa Lechia Tomaszów Mazowiecki.

Drużyna z Wrocławia dobrze spisuje się w tym sezonie Betclic 1 Ligi. Piłkarze Ante Simundzy na ten moment zajmują trzecie miejsce w tabeli, mając na koncie 21 punktów. Śląsk od czterech kolejek jest niepokonany. W ostatnim swoim spotkaniu zremisował na własnym stadionie z Polonią Warszawa 1:1.

Z kolei ekipa z Tomaszowa Mazowieckiego znajduje się w środku stawki Betclic 3. Ligi (grupy 1). W ostatnim ligowym starciu Lechia podzieliła się punktami z ŁKS-em Łomża, remisując 1:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Tomaszów Mazowiecki - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek we wtorek o 18:00.

MR, Polsat Sport