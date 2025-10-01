Padło pytanie o Lewandowskiego. Deco oburzony. "Trochę szacunku"

Robert Lewandowski jest w Barcelonie od 2022 roku. Jego kontrakt jest ważny do czerwca 2026. Z tego powodu wiele mówi się o wygasającej umowie Polaka, a co za tym idzie - o potencjalnej, nowej drużynie, a także możliwości przedłużenia kontraktu z "Dumą Katalonii".

W wywiadzie dla "Mundo Deportivo" Deco - dyrektor sportowy Barcelony - został zapytany o przyszłość Lewandowskiego. Dziennikarz porównał Polaka do 38-letneigo Cristhiana Stuaniego, który w drużynie Girony pełni aktualnie funkcję rezerwowego, ale w przeszłości był kluczowym napastnikiem. Od sezonu 2017/2018 zdobył dla klubu ponad 130 bramek.

- Nie porównuj w ten sposób. Robert jest dla mnie najlepszym napastnikiem ostatnich lat. To fenomen na każdym poziomie. Wzór do naśladowania - stwierdził Deco.

Naszego reprezentanta wyróżnia fakt, że pomimo upływającego czasu, wciąż utrzymuje wysoką formę. W tym sezonie La Ligi zdobył już dla Barcy cztery bramki, będąc na boisku przez zaledwie 257 minut.

- Niewielu jest piłkarzy na tym poziomie, poza Cristiano Ronaldo. Z tą kulturą treningową, tą powagą, tym profesjonalizmem. Mówimy o Robercie Lewandowskim, trochę szacunku - dodał.

Sezon 2025/2026 wcale nie musi być ostatnim dla Polaka w barwach "Blaugrany". Władze klubu dostrzegają, jak ważną postacią w zespole jest kapitan naszej reprezentacji. Nawet jeśli wchodzi z ławki, potrafi zmienić oblicze meczu. Wydaje się, że dzięki temu mogą być skłonne do rozmów i przedłużenia kontraktu.

- I właśnie dlatego musimy iść krok po kroku, a nie dyskutować o tym publicznie. Jest wystarczająco inteligentny, by znać tempo i timing, by móc o tym mówić we właściwym momencie - zakończył rozmowę dyrektor sportowy Barcy.

MR, Polsat Sport