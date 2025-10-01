Polscy siatkarze odwiedzili ministra sportu i turystyki.

Spotkanie w resorcie było również okazją do złożenia życzeń legendzie polskiej siatkówki, trenerowi Waldemarowi Wspaniałemu, który 2 października skończy 79 lat. Podczas tegorocznej gali został wybrany trenerem 25-lecia Polskiej Ligi Siatkówki. Dla jubilata przygotowano tort z ...jedną świeczką.

Siatkarze przekazali ministrowi reprezentacyjną koszulkę z autografami drużyny. Była też okazja do rozmów i wspólnego zdjęcia z pracownikami resortu.

Dla drużyny Nikoli Grbica nie był to koniec reprezentacyjnych obowiązków przewidzianych na ten dzień. W siedzibie sponsora głównego federacji firmie ORLEN zawodnicy wraz ze swoim szkoleniowcem wystąpili wspólnie na wielkiej scenie. Krótko wspomnieli emocje jakie im towarzyszyły podczas mistrzostw świata na Filipinach.

Był także czas na krótki quiz. Pytania, które związane były z siatkówką, zadawali sami zawodnicy. A nagrodzeni otrzymali upominki od sponsora.

- Tak, zdobyliśmy tylko brązowy medal. Jesteśmy rozczarowani. To jednak ósmy turniej, kiedy jestem trenerem i za każdym razem wróciliśmy z medalem. Mam nadzieję, że jak spotkamy się następnym razem to będzie lepiej - powiedział Grbic.

Szkoleniowiec przywołał medale igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, Ligi Narodów i mistrzostw Europy.

Występujący na pozycji libero, debiutujący w MŚ Maksymilian Granieczny wyznał, że zespół nadał mu przydomek „Bąbel”.

- Jeżeli z każdej imprezy będziemy wracać z medalem to ten pseudonim mi nie przeszkadza - zadeklarował.