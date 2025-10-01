FIVB zaktualizowało ranking po MŚ. Polska z medalem, ale nie wszyscy będą zadowoleni

Po raz czwarty z rzędu na podium mistrzostw świata



Choć po półfinałowej porażce z Włochami wśród kibiców mogło pojawić się zwątpienie w polską drużynę, to jednak szybko wróciła ona na właściwe tory. W małym finale była wyraźnie lepsza od Czechów i w pełni zasłużenie sięgnęła po zwycięstwo 3:1.

Dało to biało-czerwonym pierwszy w historii brązowy medal mistrzostw świata. To kolejny sukces po tym, jak kilka tygodni wcześniej Polacy po raz drugi wygrali Ligę Narodów. Ostatnie wyniki mają znaczny wpływ na najnowszy ranking FIVB.



Utrzymane prowadzenie pomimo brązowego medalu. Włosi na drugim miejscu i blisko Polaków



Polacy nie awansowali do wielkiego finału mistrzostw świata, jednak utrzymali prowadzenie w rankingu FIVB. Sporych strat doznali po porażce z Włochami, po której z ich dorobku odpisano 15,12 pkt. Za zwycięstwa z wcześniejszymi rywalami inkasowali niewiele, dlatego po triumfie z Czechami i brązowym medalu zakończyli turniej z bilansem -9,17 pkt. W najnowszym rankingu prowadzą, mając w dorobku 390,96 pkt. Ich przewaga nad Włochami jest jednak coraz mniejsza.



Drugie miejsce w najnowszym zestawieniu zajmują Włosi. W dorobku mają 385,02 pkt i są już bardzo blisko biało-czerwonych. Reprezentacja Italii na Filipinach nie uniknęła wpadki. Taką była porażka grupowa z Belgami, za którą zabrano im 15,69 pkt. Gdyby nie to, awansowaliby na pierwsze miejsce w rankingu FIVB. Turniej na Filipinach kończą jednak w dobrych humorach. Obronili tytuł mistrzowski oraz do swojego rankingu dopisali dokładnie 17 pkt.



Podium uzupełniają Brazylijczycy



Na najniższym stopniu podium plasują się Brazylijczycy, którzy na Filipinach się skompromitowali. Tak można nazwać odpadnięcie już w fazie grupowej, gdzie musieli uznać wyższość Czechów i Serbów. Mieli walczyć o medal, a wrócili do domu już po trzech meczach. W efekcie z ich dorobku odpisano sporo punktów. Stracili ich dokładnie 18,03. W najnowszym notowaniu FIVB mają 338,4 pkt i tylko nieznacznie wyprzedzają czwartych Francuzów.



Kto zanotował spore awanse?



Zakończony niedawno turniej obfitował w niespodzianki. Dzięki nim wiele drużyn z drugiego szeregu znacznie poprawiło swoje notowania w rankingu FIVB. Finaliści z Bułgarii są już na dziewiątym miejscu i dopisali do swojego dorobku aż 58,04 pkt.



Efektowny awans zanotowali też Czesi, którzy plasują się na 18. pozycji w hierarchii światowej siatkówki reprezentacyjnej. W dorobku mają 201,25 pkt, a turniej zaczynali z wynikiem 164,64 pkt. Tym samym dopisali 36,61 pkt.



Dobre wyniki osiągnęli też zawodnicy Iranu czy Turcji. Zupełnie inne nastroje panują u Francuzów, Japończyków czy Amerykanów, którzy nieoczekiwanie nie liczyli się w walce o medale.