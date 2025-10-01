Tabela Ligi Mistrzów po dwóch kolejkach

W środowych meczach Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego przegrała z Paris Saint-Germain 1:2 w 2. kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów. Za kolei drugie zwycięstwo odniósł Karabach Agdam, w którym występuje polski bramkarz Mateusz Kochalski. Mistrzowie Azerbejdżanu wygrali z FC Kopenhaga 2:0.

ZOBACZ TAKŻE: Obrońcy tytułu lepsi w hicie LM! Lewandowski bez gola, Szczęsny bez czystego konta

Po dwóch kolejkach fazy zasadniczej LM liderem jest Bayern Monachium, który odniósł dwa zwycięstwa i ma najlepszy bilans bramkowy 8-2. Za Bawarczykami plasują się Real Madryt, PSG, Inter Mediolan, Arsenal i Karabach. Mecze 3. kolejki LM zostaną rozegrane w dniach 21-22 października.

Zespoły, które znajdą się na pozycjach 1-8, zakwalifikują się do 1/8 finału, natomiast ekipy z miejsc 9-24 stoczą walkę o awans do tej rundy w barażach. Te, które zakończą tę część zmagań na miejscach 25-36, zostaną wyeliminowane

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bilans bramkowy, punkty)



1. Bayern Monachium, 2, 2, 0, 0, 8-2, 6

2. Real Madryt, 2, 2, 0, 0, 7-1, 6

3. Paris Saint-Germain, 2, 2, 0, 0, 6-1, 6

4. Inter Mediolan, 2, 2, 0, 0, 5-0, 6

5. Arsenal, 2, 2, 0, 0, 4-0, 6

6. Karabach Agdam, 2, 2, 0, 0, 5-2, 6

7. Borussia Dortmund, 2, 1, 1, 0, 8-5, 4

8. Manchester City, 2, 1, 1, 0, 4-2, 4

9. Tottenham Hotspur, 2, 1, 1, 0, 3-2, 4

10. Atletico Madryt, 2, 1, 0, 1, 7-4, 3

11. Newcastle United, 2, 1, 0, 1, 5-2, 3

12. Olympique Marsylia, 2, 1, 0, 1, 5-2, 3

13. Club Brugge, 2, 1, 0, 1, 5-3, 3

14. Sporting Lizbona, 2, 1, 0, 1, 5-3, 3

15. Eintracht Frankfurt, 2, 1, 0, 1, 6-6, 3

16. Barcelona, 2, 1, 0, 1, 3-3, 3

17. Liverpool, 2, 1, 0, 1, 3-3, 3

18. Chelsea, 2, 1, 0, 1, 2-3, 3

19. Napoli, 2, 1, 0, 1, 2-3, 3

20. Union St. Gilloise, 2, 1, 0, 1, 3-5, 3

21. Galatasaray Stambuł, 2, 1, 0, 1, 2-5, 3

22. Atalanta Bergamo, 2, 1, 0, 1, 2-5, 3

23. Juventus Turyn, 2, 0, 2, 0, 6-6, 2

24. Bodoe/Glimt, 2, 0, 2, 0, 4-4, 2

25. Bayer Leverkusen, 2, 0, 2, 0, 3-3, 2

26. Villarreal, 2, 0, 1, 1, 2-3, 1

27. PSV Eindhoven, 2, 0, 1, 1, 2-4, 1

28. FC Kopenhaga, 2, 0, 1, 1, 2-4, 1

29. Olympiakos Pireus, 2, 0, 1, 1, 0-2, 1

30. AS Monaco, 2, 0, 1, 1, 3-6, 1

31. Slavia Praga, 2, 0, 1, 1, 2-5, 1

32. Pafos FC, 2, 0, 1, 1, 1-5, 1

33. Benfica Lizbona, 2, 0, 0, 2, 2-4, 0

34. Athletic Bilbao, 2, 0, 0, 2, 1-6, 0

35. Ajax Amsterdam, 2, 0, 0, 2, 0-6, 0

36. Kajrat Ałmaty, 2, 0, 0, 2, 1-9, 0

WYNIKI I TABELA LIGI MISTRZÓW