Tabela Ligi Mistrzów po dwóch kolejkach

Piłka nożna

Za nami dwie kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów! Jak wygląda tabela? Kto jest na pierwszym miejscu?

Tabela Ligi Mistrzów po dwóch kolejkach
fot. PAP

W środowych meczach Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego przegrała z Paris Saint-Germain 1:2 w 2. kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów. Za kolei drugie zwycięstwo odniósł Karabach Agdam, w którym występuje polski bramkarz Mateusz Kochalski. Mistrzowie Azerbejdżanu wygrali z FC Kopenhaga 2:0. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Obrońcy tytułu lepsi w hicie LM! Lewandowski bez gola, Szczęsny bez czystego konta

 

Po dwóch kolejkach fazy zasadniczej LM liderem jest Bayern Monachium, który odniósł dwa zwycięstwa i ma najlepszy bilans bramkowy 8-2. Za Bawarczykami plasują się Real Madryt, PSG, Inter Mediolan, Arsenal i Karabach. Mecze 3. kolejki LM zostaną rozegrane w dniach 21-22 października.

 

Zespoły, które znajdą się na pozycjach 1-8, zakwalifikują się do 1/8 finału, natomiast ekipy z miejsc 9-24 stoczą walkę o awans do tej rundy w barażach. Te, które zakończą tę część zmagań na miejscach 25-36, zostaną wyeliminowane

 

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bilans bramkowy, punkty)

1. Bayern Monachium, 2, 2, 0, 0, 8-2, 6
2. Real Madryt, 2, 2, 0, 0, 7-1, 6
3. Paris Saint-Germain, 2, 2, 0, 0, 6-1, 6
4. Inter Mediolan, 2, 2, 0, 0, 5-0, 6
5. Arsenal, 2, 2, 0, 0, 4-0, 6
6. Karabach Agdam, 2, 2, 0, 0, 5-2, 6
7. Borussia Dortmund, 2, 1, 1, 0, 8-5, 4
8. Manchester City, 2, 1, 1, 0, 4-2, 4
9. Tottenham Hotspur, 2, 1, 1, 0, 3-2, 4
10. Atletico Madryt, 2, 1, 0, 1, 7-4, 3
11. Newcastle United, 2, 1, 0, 1, 5-2, 3
12. Olympique Marsylia, 2, 1, 0, 1, 5-2, 3
13. Club Brugge, 2, 1, 0, 1, 5-3, 3
14. Sporting Lizbona, 2, 1, 0, 1, 5-3, 3
15. Eintracht Frankfurt, 2, 1, 0, 1, 6-6, 3
16. Barcelona, 2, 1, 0, 1, 3-3, 3
17. Liverpool, 2, 1, 0, 1, 3-3, 3
18. Chelsea, 2, 1, 0, 1, 2-3, 3
19. Napoli, 2, 1, 0, 1, 2-3, 3
20. Union St. Gilloise, 2, 1, 0, 1, 3-5, 3
21. Galatasaray Stambuł, 2, 1, 0, 1, 2-5, 3
22. Atalanta Bergamo, 2, 1, 0, 1, 2-5, 3
23. Juventus Turyn, 2, 0, 2, 0, 6-6, 2
24. Bodoe/Glimt, 2, 0, 2, 0, 4-4, 2
25. Bayer Leverkusen, 2, 0, 2, 0, 3-3, 2
26. Villarreal, 2, 0, 1, 1, 2-3, 1
27. PSV Eindhoven, 2, 0, 1, 1, 2-4, 1
28. FC Kopenhaga, 2, 0, 1, 1, 2-4, 1
29. Olympiakos Pireus, 2, 0, 1, 1, 0-2, 1
30. AS Monaco, 2, 0, 1, 1, 3-6, 1
31. Slavia Praga, 2, 0, 1, 1, 2-5, 1
32. Pafos FC, 2, 0, 1, 1, 1-5, 1
33. Benfica Lizbona, 2, 0, 0, 2, 2-4, 0
34. Athletic Bilbao, 2, 0, 0, 2, 1-6, 0
35. Ajax Amsterdam, 2, 0, 0, 2, 0-6, 0
36. Kajrat Ałmaty, 2, 0, 0, 2, 1-9, 0

 

WYNIKI I TABELA LIGI MISTRZÓW

Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA MISTRZÓWPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Konferencja prasowa Legii Warszawa przed meczem z Samsunsporem
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 