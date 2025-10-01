Tomasz Fornal zdradził swoje plany na najbliższą przyszłość! "Jestem podekscytowany tym wyjazdem"

Siatkówka

Tomasz Fornal po zakończeniu sezonu reprezentacyjnego będzie miał kilka dni przerwy. Wkrótce rozpocznie nowy etap w swojej karierze. Zagra w tureckim Ziraat Bankasi Ankara, który będzie jego pierwszym zagranicznym klubem. – Nie ukrywam też, że jestem trochę podekscytowany tym wyjazdem. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało – powiedział siatkarz.

fot. PAP/Leszek Szymański
Tomasz Fornal wrócił z mistrzostw świata na Filipinach, a wkrótce wyjedzie do Turcji, do swojego nowego klubu - Ziraat Bankasi Ankara.

Tomasz Fornal był w ostatnich sezonach jedną z największych gwiazd PlusLigi. Przyjmujący od 2019 roku reprezentował barwy Jastrzębskiego Węgla, z którym wywalczył m.in. trzykrotnie złoty medal mistrzostw Polski, Puchar oraz dwa Superpuchary Polski i dwukrotnie grał w finale Ligi Mistrzów.

 

Teraz czas na pierwszy zagraniczny kontrakt. 28-letni siatkarz w przyszłym sezonie zagra w lidze tureckiej, w drużynie Ziraat Bankasi Ankara.

 

– Mam teraz kilka dni wolnego, we wtorek będę wylatywał do Turcji. Nie ukrywam też, że jestem trochę podekscytowany tym wyjazdem. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało. Fascynuje mnie to trochę. Tydzień przerwy wystarczy - odpocznę sobie trochę i mogę wracać do trenowania – przyznał Tomasz Fornal.

 

 

Zanim jednak siatkarz mógł udać się na zasłużony odpoczynek, czekały go wraz z drużyną obowiązki medialne, wizyty u sponsorów reprezentacji oraz kilka ważnych spotkań, m.in. z ministrem sportu i turystyki.

 

– Te obowiązki, które teraz mamy, wiążą się z tym, że odnosimy sukcesy. Tak więc, oby tych obowiązków, które przychodzą po turniejach, było jak najwięcej, bo to będzie oznaczać, że wygrywamy i zdobywamy medale – dodał siatkarz.

 

Cała rozmowa Mirosława Szczepanika z Tomaszem Fornalem w materiale wideo:

 

RM, Polsat Sport
