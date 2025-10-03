Gdzie obejrzeć Magazyn #7Strefa?

Sezon reprezentacyjny już za nami, ale to nie oznacza przerwy od siatkówki. Już w przyszłym tygodniu rozpoczyna się nowy sezon Tauron Ligi.

W związku z tym w najnowszym odcinku Magazynu #7Strefa odbędzie się prezentacja wszystkich drużyn Tauron Ligi. Każdy z zespołów nagrał krótki klip, w którym zapowiedział startujące 9 października rozgrywki.

Transmisja Magazynu #7Strefa w sobotę w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go. Początek programu o godzinie 11:00.

