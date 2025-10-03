Magazyn #7Strefa - 04.10. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Czas na nowy odcinek Magazynu #7Strefa. Transmisja w sobotę w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00. Po zakończeniu programu, będzie on dostępny na kanale Polsatu Sport na YouTube.

Magazyn #7Strefa - 04.10. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Magazyn #7Strefa?

Sezon reprezentacyjny już za nami, ale to nie oznacza przerwy od siatkówki. Już w przyszłym tygodniu rozpoczyna się nowy sezon Tauron Ligi. 

 

W związku z tym w najnowszym odcinku Magazynu #7Strefa odbędzie się prezentacja wszystkich drużyn Tauron Ligi. Każdy z zespołów nagrał krótki klip, w którym zapowiedział startujące 9 października rozgrywki. 

 

Transmisja Magazynu #7Strefa w sobotę w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go. Początek programu o godzinie 11:00.

INNEMAGAZYN #7STREFASIATKÓWKA
