PLS 1. Liga siatkarzy: BKS Bydgoszcz - Pierrot Czarni Radom. Relacja live i wynik na żywo

BKS Bydgoszcz ma na koncie 5 punktów, jedno zwycięstwo (3:0 nad Spartą Grodzisk Mazowiecki) i dwie porażki (2:3 z Lechią Tomaszów Mazowiecki, 2:3 z BBTS Bielsko-Biała). Pierrot Czarni Radom na razie bez punktów po trzech porażkach (0:3 z GKS Katowice, 1:3 z BBTS Bielsko-Biała, 0:3 z KS Necko Augustów).

W sezonie 2025/2026 w PLS 1. Lidze wystartowało szesnaście drużyn. Rozgrywki są podzielone na dwie części. W fazie zasadniczej zostaną rozegrane dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Drużyny, które zajmą w tabeli miejsca 1–8 zagrają w play-off. Zespoły, które które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą w tabeli dwie ostatnie pozycje (z wyłączeniem drużyny SMS PZPS Spała), spadną z PLS 1. Ligi.

Relacja live i wynik na żywo z meczu BKS Bydgoszcz - Pierrot Czarni Radom w piątek 3 października o godzinie 18.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport