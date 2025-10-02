Kto w roli kapitana? Siatkarski mistrz Polski ogłosił decyzję!

Svitlana Dorsman to reprezentantka Ukrainy, która w poprzednim sezonie zadebiutowała w rozgrywkach Taur Ligi. Bardzo dobrze zaprezentowała się w drużynie Metalkas Pałac Bydgoszcz, co zaowocowało nominacją do nagrody dla najlepszej zagranicznej siatkarki sezonu, a także transferem do ekipy mistrza Polski.





Jak się okazało, siatkarka będzie pełniła w nowym klubie funkcję kapitana drużyny. Dorsman zastąpi w tej roli Monikę Fedusio, która była kapitanem w mistrzowskim sezonie 2024/25, ale teraz zmieniła klub na grecki Panathinaikos.





"To zawodniczka, która doświadczenie jako kapitan zdobyła m.in. w drużynie reprezentacji Ukrainy. Jej charyzma, siła i odpowiedzialność to cechy, które idealnie pasują do tej roli. Jesteśmy dumni, że mamy taką liderkę! Svieta, prowadź naszą drużynę w walce o kolejne cele i zwycięstwa!" – tak przedstawił nową panią kapitan rzeszowski klub.