Kto w roli kapitana? Siatkarski mistrz Polski ogłosił decyzję!

Robert MurawskiSiatkówka

W nowym sezonie Svitlana Dorsman będzie pełniła rolę kapitana drużyny DevelopRes Rzeszów. Ukraińska środkowa rozegra swój pierwszy sezon w zespole z Podkarpacia, trafiła tu z ekipy Metalkas Pałac Bydgoszcz. "Jej charyzma, siła i odpowiedzialność to cechy, które idealnie pasują do tej roli" – napisano w mediach społecznościowych klubu.

fot. PAP/Darek Delmanowicz
DevelopRes Rzeszów to mistrz Polski w siatkówce kobiet z 2025 roku.
  • Reprezentantka Ukrainy Svitlana Dorsman została kapitanem Developresu
  • Siatkarka przenosi się do mistrzowskiej drużyny po udanym debiucie w Tauron Lidze
  • Dorsman zastąpi na stanowisku kapitana Monikę Fedusio, która odeszła do greckiego klubu

Svitlana Dorsman to reprezentantka Ukrainy, która w poprzednim sezonie zadebiutowała w rozgrywkach Taur Ligi. Bardzo dobrze zaprezentowała się w drużynie Metalkas Pałac Bydgoszcz, co zaowocowało nominacją do nagrody dla najlepszej zagranicznej siatkarki sezonu, a także transferem do ekipy mistrza Polski.

Zobacz także: Tauron Liga siatkarek: Składy drużyn na nowy sezon 2025/2026. Zawodniczki, trenerzy

 

Jak się okazało, siatkarka będzie pełniła w nowym klubie funkcję kapitana drużyny. Dorsman zastąpi w tej roli Monikę Fedusio, która była kapitanem w mistrzowskim sezonie 2024/25, ale teraz zmieniła klub na grecki Panathinaikos.

 

 

"To zawodniczka, która doświadczenie jako kapitan zdobyła m.in. w drużynie reprezentacji Ukrainy. Jej charyzma, siła i odpowiedzialność to cechy, które idealnie pasują do tej roli. Jesteśmy dumni, że mamy taką liderkę! Svieta, prowadź naszą drużynę w walce o kolejne cele i zwycięstwa!" – tak przedstawił nową panią kapitan rzeszowski klub.

DEVELOPRES RZESZÓWKAPITAN W SIATKÓWCESIATKÓWKASVITLANA DORSMANTAURON LIGATRANSFERY SIATKARSKIE
