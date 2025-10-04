0,182 sekundy! Znamy zwycięzcę kwalifikacji do GP Singapuru
Brytyjczyk George Russell z Mercedesa nieoczekiwanie wygrał kwalifikacje do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Singapuru, 18. rundy mistrzostw świata Formuły 1. Drugie miejsca zajął broniący tytułu Holender Max Verstappen (Red Bull).
Mistrz świata stracił do Brytyjczyka 0,182 s. Trzeci czas uzyskał prowadzący w klasyfikacji generalnej Australijczyk Oscar Piastri (McLaren) - 0,366 s straty.
W klasyfikacji generalnej Piastri zgromadził 324 punkty. Wiceliderem jest jego partner z McLarena Brytyjczyk Lando Norris, który w niedzielę wystartuje z piątego pola - 299 pkt, a trzeci Verstappen ma 255. Do końca sezonu pozostało jeszcze sześć rund.
Niedzielny wyścig rozpocznie się o godz. 14 czasu polskiego.Przejdź na Polsatsport.pl