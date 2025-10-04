0,182 sekundy! Znamy zwycięzcę kwalifikacji do GP Singapuru

Brytyjczyk George Russell z Mercedesa nieoczekiwanie wygrał kwalifikacje do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Singapuru, 18. rundy mistrzostw świata Formuły 1. Drugie miejsca zajął broniący tytułu Holender Max Verstappen (Red Bull).

fot. AFP
George Russell

Mistrz świata stracił do Brytyjczyka 0,182 s. Trzeci czas uzyskał prowadzący w klasyfikacji generalnej Australijczyk Oscar Piastri (McLaren) - 0,366 s straty.

 

W klasyfikacji generalnej Piastri zgromadził 324 punkty. Wiceliderem jest jego partner z McLarena Brytyjczyk Lando Norris, który w niedzielę wystartuje z piątego pola - 299 pkt, a trzeci Verstappen ma 255. Do końca sezonu pozostało jeszcze sześć rund.

 

Niedzielny wyścig rozpocznie się o godz. 14 czasu polskiego.

KP, PAP
