Mistrz świata stracił do Brytyjczyka 0,182 s. Trzeci czas uzyskał prowadzący w klasyfikacji generalnej Australijczyk Oscar Piastri (McLaren) - 0,366 s straty.

W klasyfikacji generalnej Piastri zgromadził 324 punkty. Wiceliderem jest jego partner z McLarena Brytyjczyk Lando Norris, który w niedzielę wystartuje z piątego pola - 299 pkt, a trzeci Verstappen ma 255. Do końca sezonu pozostało jeszcze sześć rund.

Niedzielny wyścig rozpocznie się o godz. 14 czasu polskiego.

KP, PAP